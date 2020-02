Electricaribe: los nuevos operadores harán las inversiones

Las empresas que asuman la operación de los dos mercados luego de la venta de Electricaribe, son los que tendrán que desembolsar las grandes inversiones para poner a punto los activos para la prestación del servicio.



(Lea: Norma de la Creg daría razón a Naturgy por caso Electricaribe)



La afirmación es de Ángela Patricia Rojas, agente interventor de la citada electrificadora, quien en diálogo con Portafolio señaló que entre 2019 y 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y el Gobierno Nacional han desembolsado más de $1 billón para realizar inversiones orientadas a contener el deterioro de la red.



(Lea: ‘En las subastas de energía deben participar todas las tecnologías’)



La funcionaria, designada para la tarea por la citada entidad, recalcó que quien se quede con el segmento de Caribe Mar, tendrá que hacer inversiones por más de $5 billones, y con el de Caribe Sol, por más de $5,7 billones.



(Lea: ‘La energía está garantizada mientras entra Hidroituango’)



¿Cómo prepararon Electricaribe para la venta?

​

Desde inicios del 2019 se hizo una revisión total a la compañía, así como de la prestación del servicio, con el fin de seguir con el plan de mejoras, dentro de las restricciones como las financieras y el estado de los activos. Al terminar el proceso se comenzó la fase de reorganización tanto administrativa, como a nivel técnico. Como resultado se obtuvo un stock de inventarios y recursos los cuales aumentaron en 24%, lo que ha permitido hacer trabajos de mantenimiento a la red, preventivos y correctivos.



¿Cuál fue el monto de inversión que desembolsó para mejorar el servicio?

​

Con los recursos desembolsados se han hecho todas las tareas que estaban pendientes para mejorar la prestación del servicio en los siete departamentos de la costa Caribe. Estamos conscientes que para este fin se requieren muchas inversiones, así como tiempo, pero estamos realizando las actividades.



En el 2019, para este fin, y con los dineros propios de la compañía se lograron hacer inversiones por más de $150.000 millones, que son $40.000 millones adicionales a los recursos que se desembolsaron en el 2018.



¿Cuáles son las tareas que se han realizado para mejorar el servicio?

​

Desarrollamos cuatro ejes de mitigación con el fin de diminuir los índices de demanda no atendida, lo que ha permitido mejorar con altos niveles el suministro de energía.



Las Superservicios y el Gobierno apoyaron con un financiamiento de $860.000 millones para realizar inversiones adicionales orientadas a contener el deterioro de la red. Estos recursos que se invertirán en el 2020 son seis veces más de lo que se ha destinado para estas tareas en los últimos cinco años. Con estos dineros, además del montaje de seis nuevas subestaciones, se instalarán más transformadores, así como el reemplazo de líneas de transmisión.



¿Cómo van los trabajos para evitar el deterioro de la red?

​

A la fecha tenemos contratados cerca de $700.000 millones para realizar los trabajos de mantenimiento en la infraestructura. Ya se han instalado aproximadamente 400 transformadores, así como interruptores conectores, lo que permitirán mejorar la calidad del servicio y que no se afecte una zona muy grande frente a cualquier evento que se presente.



Seguimos con todos los protocolos de contratación para el desembolso de estos $860.000 millones que están siendo acompañados por una junta consultiva que conformó el Gobierno, a través de la Superservicios, con personas idóneas del nivel financiero y técnico, que ha apoyado el proceso con recomendaciones que a acogido la compañía.



¿Cuáles son las inversiones que se requieren para poner a tono la infraestructura?



El tema fundamental es el proceso de venta, como lo ha reiterado la Superintendencia.

Las empresas que asuman la operación son los que tendrán que desembolsar los grandes recursos, que son necesarios para poner a punto los activos para la prestación del servicio de energía. Esto de acuerdo al Plan de Inversiones que las nuevas operadoras establezcan.



El total de las inversiones proyectadas para ambos mercados son por más de $10,7 billones. Quien se quede con el segmento de Caribe Mar, la inversión estimada es por más de $5 billones, y en Caribe Sol son por más de $5,7 billones.



Según el cronograma, ¿los nuevos inversionistas cuándo asumirían la operación?

​

El proceso de venta se realizará el próximo viernes 28 de febrero, y al finalizar el primer semestre del presente año estaríamos entregando las llaves a los nuevos inversionistas operadores, y antes del traspaso, la tarea contratada para la ejecución de los $860.000 millones en las actividades correctivas y preventivas debe quedar terminada, para delegar en las nuevas empresas la prestación del servicio.



Las acreencias que tiene Electricaribe serán atendidas por la propia empresa dentro del proceso normal de una intervención, no por los nuevos inversionistas operadores. Lo que queda en manos de las empresas que asuman la operación son los negocios en marcha de acuerdo a las segmentaciones que se han determinado: Caribe Mar y Caribe Sol.



El gran dolor de cabeza son las conexiones fraudulentas y el alto nivel de impagos.



En la medida que los nuevos operadores ejecuten las inversiones que se necesitan para modernizar la red, tendrá un efecto positivo en los usuarios, como en el comportamiento de los mismos.



La Creg expidió la resolución 010 que permite crear un régimen tarifario transitorio especial para la costa Caribe.



Este esquema transitorio va a generar el beneficio de tener unas tarifas acorde con las necesidades para el desarrollo de estos negocios.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio