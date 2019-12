A escasas horas para que concluya el 2019, quienes apostaron por las acciones este año ya se sienten grandes ganadores. Y no es para menos, sus inversiones les están dejando una rentabilidad real cercana al 24,1 por ciento, si se tiene en cuenta la inflación proyectada de 3,88 por ciento del Banco de la República.



(Lea: Bolsas de Colombia y Brasil, las más destacadas del año)

El avance del índice Colcap, que mide la valorización de las 24 acciones más líquidas de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), no solo supera con creces la caída del 12,4 por ciento del 2018, sino que sitúa a la plaza bursátil criolla como una de las más rentables entre las emergentes y algunas de las más grandes del mundo, como la de Nueva York, Alemania o Francia.



(Lea: Emisiones de bonos van en $13,1 billones, el dato más alto desde 2010)



El buen momento obedece a varios factores tanto externos como internos, destacándose, entre los primeros, la moderación en la tensión comercial entre Estados Unidos y China, lo que les ha permitido a los inversionistas poner de nuevo sus ojos en los mercados emergentes, donde Colombia luce bastante atractiva por su desempeño económico actual.



También ha ayudado el giro de 180 grados en el discurso del banco central de Estados Unidos (FED), que terminó reduciendo en 75 puntos básicos sus tasas de interés, cuando el mercado esperaba este año, un aumento de 50 puntos básicos.



A nivel interno, la dinámica de la economía y su crecimiento esperado –alrededor del 3,2 por ciento–; los mejores resultados de las empresas, entre estos los del sector financiero por la reactivación del crédito; algunas transacciones en el sector real, como la OPA del Éxito, la posible venta de la participación que tiene el Gobierno en ISA y la desinversión de EPM, así como la entrada en vigencia del Decreto 959 del 2018, que habilitó a los Fondos de Pensiones Obligatorios a comprar un mayor porcentaje de acciones locales a partir de marzo de 2019, hacen parte de la lista de factores claves que tienen disparadas las ganancias de las acciones, según los analistas del mercado.



Quizás por eso no es de extrañar que este año las acciones hayan alcanzado niveles máximos, que aunque lejos del histórico visto el 4 de noviembre del 2017, cuando el Colcap alcanzó las 1.942 unidades, sí alentó la esperanza de los inversionistas de renta variable.



El pasado 5 de noviembre dicho indicador se situó sobre las 1.666 unidades y el viernes pasado avanzó hasta las 1.661 manteniendo el buen desempeño mostrado en buena parte del 2019.



BANCA, LA GRAN JALONADORA

​

Si bien varias empresas del sector real mostraron dinámicas interesantes a lo largo del 2019, las que están en el renglón de los servicios públicos, y en especial en el financiero, sin duda son las ganadoras este año, coinciden los analistas consultados.



“Destacamos el sector financiero (bancos) como uno de los grandes ganadores, con valorizaciones promedio del 46 por ciento en lo corrido del año. Este comportamiento por arriba del desempeño global del mercado, fue gracias al crecimiento en las utilidades y el final de algunos episodios de su cartera comercial que afectaron el sentimiento de los inversionistas. Si bien no es el activo que lidera el ranking de valorizaciones, el cual ocupa Corficolombiana con un retorno (promedio) del 96 por ciento, sí es el que mayor peso ocupa en el Colcap”, dice Iván Felipe Agudelo, analista senior de acciones de Alianza Valores.



Algo en lo que coincide Sebastián Gallego, gerente de Análisis de Renta Variable de Credicorp Capital, quien agrega que la banca está cerrando el capítulo de grandes provisiones (Electricaribe y Ruta del Sol, entre otros) a lo que se suma una mejora sustancial en los indicadores de cartera vencida en un contexto en el que la economía da señales claras de mejoría, tal como lo muestran índices como el gasto de los hogares, entre otros.



Entre las 10 acciones más valorizadas hasta el 27 de diciembre pasado, cuatro pertenecen al sector financiero y son, en su orden, Banco de Bogotá (55,88 por ciento), Grupo Aval (54,05 por ciento), Grupo Bolívar (49,02, por ciento) y Bancolombia (44,08 por ciento).



OTRAS COMPAÑÍAS

​

Pero en ese grupo de las más rentables del año también hay de otros sectores. Además de Corficolombiana, si bien es controlada por el Grupo Aval y tiene inversiones en varios sectores (infraestructura, hotelería, gas y agroindustria, entre otros), aparecen Mineros, con una rentabilidad del 58,92 por ciento; Enka (42,86 por ciento), Promigás (48,7 por ciento), ISA (38,63 por ciento) y Ecopetrol (26,09 por ciento).



Según Valeria Álvarez, estratega de Renta Variable de Itaú Comisionista de Bolsa, las firmas que hacen parte de la cadena de valor del sector gasífero tienen una perspectiva positiva para los próximos años y se han convertido en valores atractivos para los inversionistas.



Destaca a Canacol, una compañía dedicada a la producción y exploración de gas, que mantiene proyectos de expansión que le permitirán elevar su nivel de producción en los próximos años. “En este sector también se destaca el desempeño de Promigás y GEB (Grupo Energía de Bogotá), que participan en el negocio de distribución y transporte de gas natural y se han visto beneficiadas por la exposición que mantienen en el mercado peruano, en un sector que aún no es tan profundo como lo es en Colombia”, dice.



OPTIMISMO FRENTE AL 2020

​

Los analistas ven que el próximo año el mercado continuará mostrando valorizaciones interesantes, pero no en los niveles actuales, entre otras razones porque el escenario sigue teniendo grandes retos, en especial, en lo internacional.



La apuesta, no obstante, apunta a una valorización del orden del 10 por ciento que pueden llevar al Colcap a niveles de las 1.800 unidades, coinciden algunos de los consultados.



En Casa de Bolsa, por ejemplo, advierten que el 2020 será “un año con alta volatilidad en los mercados globales”, pero su perspectiva para el mercado de renta variable es positiva.



Su argumento se basa en una mejora continua de los resultados financieros de las empresas, donde las utilidades se verían favorecidas por cuatro aspectos: crecimiento económico del país (3 por ciento), menores gastos financieros, impulsados por la estabilidad en la tasa de intervención del Emisor y retroceso de la inflación, y menor carga tributaria y más eficiencia de costos por mayor adopción tecnológica.



Gallego, de Credicorp, dice, por suparte, que el sector financiero continuará siento un gran protagonista y “esperamos que bajo un contexto internacional como el actual podamos vernos beneficiados con las tasas bajas”.



Mientras, Carlos Rodríguez, especialista de acciones de Ultraserfinco, advierte que, además del sector financiero, para el 2020 esperan buenos resultados de las compañías de energía y petróleo.



Según Valeria Álvarez, de Itaú Comisionista de Bolsa, el sector financiero seguiría impulsando el crecimiento económico, con un aumento cercano al 5,3 por ciento anual. En su opinión, a pesar de una cartera que moderaría las ganancias, en línea con la estabilización del consumo, seguiría manteniendo los crecimientos de doble dígito registrados este año.



“Es probable que la cartera de vivienda presente un mejor desempeño en el 2020, teniendo en cuenta la recuperación que prevemos en el componente de edificaciones, que durante 2019 ha estado rezagado”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

@CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com