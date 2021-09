Radican ponencia del proyecto de presupuesto para primer debate

Archivo particular

Tras la aprobación del monto para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 la semana pasada, en la que se dio luz verde a los recursos por $350,4 billones para el país el próximo año, los coordinadores y ponentes del presupuesto radicaron la ponencia para definir las asignaciones por sectores y por regiones.



Mientras que el Proyecto de Ley radicado por el Gobierno contenía 92 artículos, ahora pasó a 126 puntos para su debate en las comisiones Económicas conjuntas del Congreso. Del proyecto original, 2 artículos contienen cifras presupuestales, los cuales son el art. 1, referente al presupuesto de rentas y recursos de capital y el art. 2, con el presupuesto de gastos o Ley de apropiaciones, para el primer debate se propone eliminar 1 artículo y modificar 1, mientras que 90 mantienen su redacción inicial y se incluyen de 35 nuevas disposiciones generales.

Tras la radicación de la ponencia las comisiones económicas citaron su votación para este miercoles.



Según la ponencia de los coordinadores y ponentes, para el primer debate del PGN se revisaron y clasificaron 215 proposiciones radicadas, se registran proposiciones que demandan recursos adicionales del PGN para 2021 que suman $27,6 billones y se registran otras proposiciones que no demandan recursos del PGN para 2022 que se ajustan a las Disposiciones Generales.



El artículo eliminado corresponde al plan de austeridad en el gasto, que venía siendo el artículo 62 del proyecto de presupuesto. Por su parte, el artículo modificado hace referencia a los recursos recaudados por concepto de peajes en vías de la red vial nacional no concesionada, y establece que sus remanentes se deberán destinar a la vial no concesionara en los departamentos de origen de los recursos.



PORTAFOLIO