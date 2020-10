Rappi lanza tarjeta de crédito: así podrá acceder a ella

Archivo particular

En los próximos días los usuarios de Rappi podrán acceder a la tarjeta de crédito de la plataforma, que estará disponible desde diciembre de 2020. La solicitud se hará directamente desde la app, sin necesidad de trámites, firmas y 100% en línea.



La tarjeta se lanza en alianza con Davivienda y Visa, y les permitirá́ a los usuarios tener un nuevo canal y relación con sus productos financieros, además de beneficios adicionales.



“Estamos seguros que esta tarjeta de crédito revolucionará la manera como los colombianos se relacionan con sus entidades bancarias” aseguró Gabriel Migowski, Director General de RappiPay.



De acuerdo con la compañía, algunos de los beneficios de la tarjeta de crédito RappiPay son no tener cuota de manejo de por vida, recibir ‘cashback’ por las compras realizadas y un exclusivo programa de referidos además de un ‘Personal Banker’, que se encargará de dar atención personalizada a cada uno de los usuarios.



“Cada vez que el dueño de la tarjeta visualiza los datos de su tarjeta en el app, este cambia. En la tarjeta física no hay números de identificación ni código de seguridad impresos. Los datos de la tarjeta solo son visibles en el app de Rappi para el dueño de la tarjeta a través de reconocimiento facial, huella digital o código de seguridad” anunció el ejecutivo.



Además, al estar dentro de la plataforma, hay un registro inmediato de compras, notificaciones instantáneas de dónde, cuándo y porqué, lo que permite tener una trazabilidad de movimientos en tiempo real.



También es posible congelar y descongelar la TC desde la app en caso de pérdida, por ejemplo, o bloquearla en caso de robo. “El lanzamiento de la tarjeta de crédito de RappiPay, corresponde al hito más reciente de la expansión de trabajo de colaboración entre Visa y Rappi, un acuerdo que sin un aliado como Davivienda no hubiera sido posible.



Esta nueva tarjeta cuenta con la tecnología sin contacto Visa. Las transacciones sin contacto ya alcanzaron el 20% de las transacciones Visa presenciales en Colombia en agosto de este año. Desde Visa seguiremos comprometidos para crear soluciones que le permitan a los colombianos poder pagar y recibir pagos de manera rápida, segura y conveniente, tanto de forma presencial como desde cualquier dispositivo que cuente con internet”, afirmó Humberto Guihur, Gerente General de Visa Colombia.