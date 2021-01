Razones para volver un hábito consultar su historial crediticio

Datacrédito Experian presenta seis razones por las cuales usted debe comenzar el año haciendo de la consulta de su historia de crédito, un hábito.



1. Es una herramienta personal de suma importancia.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la historia de crédito es su carta de presentación ante el sistema financiero y otras entidades que otorgan crédito y servicios a crédito. Allí se ve reflejado su comportamiento y hábito de pago frente a sus obligaciones, pasadas y presentes todos los sectores de la economía y de todos los valores.



Estas es información que consultan las entidades cuando usted hace una solicitud de crédito. Por eso, la historia de crédito es su mejor referencia comercial pues presenta sus relaciones con el crédito y la forma como usted ha pagado esas obligaciones. Toda aquella persona que tenga una obligación financiera o un producto de crédito tendrá una historia de crédito.



2. Tiene beneficios.



Ahora que sabe de la importancia de la historia de crédito, debe tener en cuenta que la historia de crédito ofrece una serie de beneficios como lo son:



• Reducir los trámites a la hora de presentar una solicitud de crédito ya que esta herramienta, en muchos casos, reemplaza el tener que presentar soportes sobre su pasado crediticio pues toda la información está condensada allí.



• La historia de crédito es el equivalente a una referencia de todas las entidades con las que usted tiene obligaciones crediticias afirmando que usted cumple oportunamente con sus dichas obligaciones.



• Gracias a la historia de crédito las personas aumentan sus fuentes y posibilidades de acceder al crédito, independientemente de sus ingresos. La historia de crédito, de hecho, genera desarrollo económico pues permite que las personas que no cuentan con garantías reales puedan acceder a más y mejores créditos.



Actualmente, en el país, 9 de cada 10 créditos son entregados a personas que cuentan con un historial crediticio.



3. Consulte, es gratis.

Entendida la preponderancia de la historia de crédito es hora, si no lo ha hecho, de consultarla. Recuerde que por medio de www.midatacrédito.com usted podrá consultar su historia de crédito de forma gratuita.



Allí encontrará el resumen de sus obligaciones crediticias adquiridas con el sector financiero y real; ver cuál ha sido su comportamiento, y el estado actual de la obligación. Asimismo, podrá verificar sus reportes, niveles de endeudamiento y nuevas obligaciones abiertas.



4. Si hay inconsistencias...

Sí, por algún motivo usted llegase a encontrar una inconsistencia en su historia de crédito usted puede presentar una solicitud de reclamo sin necesidad de ningún intermediario.



No se deje engañar por terceros que prometen eliminar reportes y sacarlo de Datacrédito. Presentar la solicitud de corrección de la información de su historial de crédito, es muy fácil. Puede hacerlo por medio de los Centros de Atención y Servicio de Datacrédito en Bogotá D.C., Barranquilla, Medellín y Cali o enviando un derecho debidamente autenticado. Así mismo, lo puede realizar de forma virtual en www.datacredito.com o por medio de www.midatacredito.com presentando reclamos para corregir su información.



5. Y ¿Cómo administrar adecuadamente su historial crediticio?



Recuerde que su historia de crédito refleja qué tan fiable es usted en el pago de sus obligaciones, por lo que el primer y más importante paso que usted debe dar en pro de mantener una sana historia de crédito es mantener al día sus obligaciones. Pagar tarde afectará negativamente su historial.



Siempre es una buena idea utilizar los recursos y herramientas disponibles para usted como, por ejemplo, los débitos automáticos y los recordatorios para ayudarlo con el pago cumplido de sus obligaciones. Si actualmente se encuentra atrasado con un pago, trate de ponerse al día lo más pronto posible.



Planee bien cuando vaya a abrir una nueva obligación crediticia. No vaya a ser que el gasto de más le represente deudas imposibles de pagar. si usted mantiene un balance positivo, esto se verá reflejado en una mayor posibilidad de alcanzar sus sueños, como obtener vivienda propia o adquirir su vehículo.



6. Pero lo más importante.



Consulte, al menos una vez al mes, su historial crediticio y siempre antes de solicitar un crédito. Esto es una buena costumbre y demuestra un buen comportamiento frente a las obligaciones crediticias.



Además, le permite estar en control de que la información allí contendida, que es suya, refleje la realidad de su comportamiento financiero y ver cómo está siendo reportado por las entidades con las que tiene una obligación. Esta es una herramienta para empoderarlo a usted, a través de la información, para que pueda tener un mayor control de su vida crediticia.