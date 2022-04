Razones por las que la población en pobreza bajó en Colombia

La reactivación económica y social que se dio en 2021 tras la pandemia explicó la mejora en las cifras de pobreza de 2021. Ayer el Departamento Nacional Administrativo Nacional de Estadística (Dane) oficializó los datos del año pasado, y reveló que 1,4 millones de personas salieron de la pobreza en 2021.



El indicador pasó de un 42,5% de la población en 2020 a 39,3%, una reducción de 3,2 puntos porcentuales (pps). Esto quiere decir que 19,62 millones de personas vive con menos de $354.031 al mes, considerando que la línea de pobreza representa el valor monetario de una canasta alimentaria básica y de otros bienes y servicios esenciales para subsistir.



“En el 2021, como producto de la reactivación de la economía y de los indicadores del mercado laboral, acompañados de los programas de transferencias institucionales tanto a nivel nacional como local vemos una corrección de la incidencia de pobreza monetaria”, aseguró el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



De acuerdo con el funcionario, esa reducción de 3,2 puntos porcentuales en el indicador compensa el incremento en 6,8 pps que se dio entre 2019 y 2020 a raíz de la crisis sanitaria, pues en 2019 las pobreza estaba en 35,7%.



Según el Dane, aún se tiene una deuda con 2,5 millones de personas que continúan en la pobreza y que no lo estaban antes de la emergencia por Covid-19.



Por ciudades, las que registran las mayores cifras de pobreza son Quibdó (64,8%), Riohacha (56,6%), Santa Marta (51,6%), mientras que Medellín (27,6%), y Cali (29,3%) tuvieron el deporte más bajo.



Así mismo, mientras que en 2021 en las cabeceras municipales la pobreza monetaria fue 37,8%, 4,6 puntos porcentuales por debajo del dato de 2020 en estos dominios geográficos (42,4%), en las zonas rurales pasó de un 42,9% en 2020 a 44,6% en 2021, un aumento de 1,7 puntos porcentuales.



POBREZA EXTREMA



De la mano con la presentación de la cifra de pobreza monetaria, el Dane entregó también la de pobreza monetaria extrema, que mide la situación de las personas que viven al mes con menos de $161,099; que para un hogar de cuatro personas sería $644.396. En este caso, la línea de pobreza extrema solo toma en consideración el costo de adquirir una canasta básica de alimentos, no de otros bienes y servicios. Allí, la recuperación durante el 2021 fue de 2,9 puntos porcentuales, pues la incidencia de la pobreza extrema pasó de 15,1% (2020) a 12,2% de la población.



Según las cifras del Dane, en esta condición de hallan en el país 6,11 millones, y en comparación con las cifras del año anterior, 1,08 millones de personas de la pobreza extrema.



El Dane entregó también en su reporte de pobreza monetaria una actualización del Coeficiente de Gini, indicador que se usa como referencia para medir la desigualdad, y que reportó una reducción el año pasado.



Para el total nacional el coeficiente de Gini fue 0,523 en el 2021, mientras que en 2020 el coeficiente fue de 0,544.



LAS TRANSFERENCIAS



Según cálculos del Dane, si en 2020, el primer año de pandemia, no se hubiera contado con ayudas institucionales, la tasa de pobreza hubiese llegado al 46,1%, y según Oviedo, “si en 2021 hubiéramos asumido, hipotéticamente, la ausencia de todos los esquemas de ayudas institucionales, hubiéramos pasado de un 42,5% a un 42,9%, un incremento de 40 puntos básicos (0,4 pps), lo cual no sucedió”. Así, según el director del Dane, el aporte de estas en la reducción de la pobreza fue de 3,8 puntos porcentuales.



De acuerdo con Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, “los datos son buenos si uno se atiene a lo difícil que es retomar una senda de reducción de pobreza aún en crecimiento”. Y aclara: “Ahora, el Gobierno esperaba entregar el dato de pobreza a nivel precovid, pero eso sí era excesivamente optimista”.



De acuerdo con Angulo, el efecto de las transferencias sobre las ciudades en 2021 fue importante y estas mantuvieron un efecto cercano al de 2020, pero en el campo, “la desigualdad jugó en contra en la reducción de la pobreza”. Para el experto, “hay que tratar de entender la agenda de las ciudades, no es solo un plan nacional”, y aseguró que no se puede bajar la guardia con las transferencias que tienen más efecto en el campo.



El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, enfatizó también en que “recuperar la senda de reducción de la pobreza que llevaba el país antes de la pandemia debe ser una prioridad para el nuevo Gobierno”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO