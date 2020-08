'Lo positivo del dato es que el ritmo de recuperación paulatino se ve'

El Dane reveló este viernes las cifras del comportamiento de la economía colombiana correspondientes al segundo trimestre de 2020, que mostraron una fuerte contracción del Producto Interno Bruto de -15,7%.



(Dane confirma fuerte contracción económica en el segundo trimestre).



Pese al fuerte decrecimiento, las cifras son mejor de lo que esperaba el mercado que pronosticaba una caída de 16,5% en sus proyecciones. Sin embargo, la afectación sigue siendo muy importante.



Conozca cómo reaccionaron los analistas y expertos a los resultados del PIB:

‘LO POSITIVO DEL DATO, QUE ES TREMENDAMENTE MALO, ES QUE EL RITMO DE RECUPERACIÓN PAULATINO SÍ SE VE': Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



El dato, de acuerdo con Fedesarrollo, estuvo en línea con sus expectativas y muestra además que lo pero en materia económica ya pasó. “Lo positivo en un dato que es tremendamente malo es que el ritmo de recuperación paulatina sí se ve. Cuando usted abre la cifra de -15,7% en el trimestre, resulta que en abril tuvimos la peor contracción con -20,1%, luego en mayo mejora al -16,2% y en junio se ubica en -11,1%”, explicó su director Luis Fernando Mejía.



De acuerdo con el directivo, lo anterior muestra una recuperación gradual de la actividad económica en la medida en que se han venido reactivando distintos sectores de la actividad productiva.



“En ese sentido, uno podría esperar un segundo semestre mucho más positivo, no necesariamente con cifras de crecimiento, pero sí con contracciones muy inferiores. A diferencia con la gran mayoría de los analistas del mercado, continúanos con el rango de -5% y -7,9% al terminar el 2020 porque consideramos que hay espacio para que lleguemos a cifras de caída económica cercanas al -3% en la segunda mitad el año. Todo esto va a depender de la dinámica de la crisis sanitaria y la necesidad de tomar nuevas medidas de confinamiento”, puntualizó.





‘LA GRAN PRIORIDAD DE COLOMBIA TIENE QUE SER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA’: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI



Frente a la cifra semestral acumulada, a pesar de haber tenido un mes bastante bueno en enero y otro en febrero, nos muestra una caída de -7,4%, si lo ponemos en perspectiva, 7,4% de un producto interno bruto que es de 1.000 billones de pesos estamos hablando de una caída en la economía de cerca de 35 billones de pesos durante este periodo.



Ese es el costo que hasta ahora hemos tenido que asumir durante el primer semestre del año, para poder atender la estrategia para poder atender la pandemia, Eso nos indica solamente una cosa: la gran prioridad de Colombia tiene que ser la reactivación económica, tiene que ser la generación de empleo, la protección de empresas, tiene. Que ser la generación de nuevas inversiones. Por esta razón la empresa y su capacidad de generar empleo tiene que estar en el centro de todas las agendas.





También amerita que se generen posiciones y alternativas, quizás, totalmente distintas a las consideradas hasta ahora. Por ejemplo, una política monetaria que le permita en este momento al Gobierno generar alternativas contundentes en términos de su capacidad de poder apoyar compañías puede ser aconsejable. Realmente de no hacerlo estamos enfrentados a enfrentar un retroceso inmenso en el desarrollo que habíamos logrado durante las últimas décadas.



El llamado es importante, a que nos concentremos en ello, que seamos creativos, audaces y a que podamos hacer cosas distintas a las que hemos hecho para poder recuperar los datos tan malos que se están registrando.





ESPERAMOS QUE SE MANTENGA UNA RECUPERACIÓN CON GRADUALIDAD': Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research



Mientras que Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research, sobre el comportamiento del PIB del segundo trimestre y las proyecciones para el resto del año indicó que el choque económico del segundo trimestre fue explicado tanto por la oferta como por la demanda.



Del lado de la oferta se debió al cierre que tuvieron muchos negocios, debido a las restricciones de movilidad y al confinamiento preventivo. Con este cierre, se imposibilitó la producción de muchos sectores que requieren la presencialidad para su actividad. Del lado de la demanda, el impacto negativo provino de dos vías.



"En un primer momento, por la restricción de movilidad de compra de los hogares (de productos no esenciales, principalmente), las dificultades para llevar a cabo las actividades de comercio exterior y por el cierre de empresas que generaban comercio (capacidad de compra) a su alrededor. Y, en un segundo momento, por el choque de ingresos de las familias y las empresas, pues vieron reducidos sus ingresos y ventas y, como resultado, se disminuyó la masa salarial y el empleo en el país", dijo.



De igual forma, expresó que la economía viene transitando gradualmente por un proceso de recuperación que empezó en mayo. De hecho, en abril se dio la contracción más fuerte de la actividad (-20,1% anual), con mejoras graduales de la dinámica económica en mayo (-16,2%) y junio (-11,1%), a juzgar por sus menores tasas de caída interanual y también por el comportamiento intermensual. "Al contrario, el sector de entretenimiento mantuvo caídas elevadas y similares durante todo el trimestre. Hacia delante, esperamos que se mantenga una recuperación con gradualidad", puntualizó.





'EL SECTOR SERVICIOS SE VIO MUCHO MÁS AFECTADO DE LO QUE ESPERÁBAMOS': Camilo Herrera, presidente de Raddar



Para Camilo Herrera, presidente de Raddar, el dato del Dane evidencia cómo el consumo de los hogares cae -15,9%, un poco más que la caída total de la economía. "Nosotros en Raddar esperábamos que esa caída fuera un poco menor que el total de la economía y eso tiene su explicación en que la caída de servicios es mucho más grande de lo esperada", dijo.



En ese sentido, indicó que "el sector servicios se vio mucho más afectado de lo que esperábamos a nivel de cuentas nacionales".



Asimismo, Herrera contó que es la caída más grande del consumo de los hogares en toda la historia y por primera vez en mucho tiempo este indicador como cuenta nacional cayó más que el total de la economía.



"Si bien la diferencia es muy pequeña es un dato que vale la pena resaltar porque muestra que ya entramos al choque de demanda, pasando del fenómeno previo que era el choque de no demanda", precisó



'UNA CAÍDA DE -15,7% NOS UBICA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DENTRO DE UN GRUPO DE PAÍSES QUE TUVIERON LAS MAYORES CONTRACCIONES': Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario



La cifra del comportamiento de la economía en el segundo trimestre es un resultado dramático que refleja cómo la economía se fue apagando y de alguna manera flexibilizando en la medida en el que el trimestre pasaba.



Una caída de -15,7% nos ubica en el contexto internacional dentro de un grupo de países que tuvieron las mayores contracciones, inferior a México, España, Francia y Portugal, pero por encima de países como Chile, el promedio de la Unión Europea, EE.UU. y Corea.



Esta caída estuvo principalmente jalonada por la contracción en comercio, manufactura y construcción, y muy concentrada en el mes de abril, cuando enfrentamos la cuarentena estricta.



Por ejemplo, el comercio cayó un 41,9% en abril, la construcción un 51% y la manufactura un 39%. En la medida que transitamos hacia mayo y junio, la caída es menor pero sigue siendo muy importante.



Prácticamente todos los sectores decrecieron, salvo el sector financiero con un crecimiento de 2% y actividades inmobiliarias que subieron 1%.



Estos datos son muy oportunos, sobre todo en un contexto donde en Bogotá se siguen prolongando las cuarentenas por localidades y creo que llama a generar mecanismos de reactivación inmediatos, por su puesto, manteniendo medidas de prevención y de autocuidado, pero muestra las consecuencias de medidas extremas que debemos replantear”.



'LAS CIFRAS DEMUESTRAN QUE LAS CUARENTENAS NOS LLEVAN AL FRACASO': Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco



Muy preocupante la caída de la economía del segundo semestre. -15,7% es una caída histórica. La del comercio, hoteles y restaurantes en -34,4% son cifras que nunca se habían visto. Esto demuestra que de alguna manera la estrategia no está funcionando. Estamos en el peor de los dos mundos: con altos índices de contagio y por otro lado estamos empobreciendo y acabando con el sector productivo, la economía y el empleo. Creo que es el momento de dar un ‘timonazo’ al manejo de la crisis, al manejo integral de la salud, pero también de la economía. Hay que acelerar la reactivación de la economía, la reapertura. Está demostrado que las cuarentenas nos llevan al fracaso.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco



