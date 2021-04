Reacciones de los partidos políticos sobre la reforma tributaria

Este jueves fue radicado en el Congreso de la República la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’ con el que el Gobierno busca recaudar $23,4 billones, que vendrían principalmente de impuestos a personas naturales ($17 billones) y la ampliación del IVA ($7,3 billones), y el cual tendría un enfoque social.



Ante el anuncio partidos políticos como el Centro Democrático (partido de Gobierno), el Partido de la U y Cambio Radical analizaron algunos puntos del proyecto, pero coinciden en señalar que continuarán en un estudio detallado de cara a los debates.



En un comunicado, la bancada del Centro Democrático manifestó que hizo un estudio crítico de la iniciativa y señaló que apoyará “la urgente política social propuesta, que impulsa ingreso de los colombianos vulnerables”.



Señala que el programa de ingreso solidario revierte tendencia de pobreza y conduce al país a superar la miseria.



También dice que el proyecto excluye del pago de IVA a 4 millones de hogares y que contiene un enorme incentivo a la generación de empleo, joven, mayor y de mujeres.



El Centro Democrático manifiesta que mediante proyectos de ley y de reforma Constitucional, insistirá en la eliminación de Contralorías regionales, reducción del Congreso, disminución de la JEP, fusión y eliminación de entidades innecesarias, recorte de embajadas, etc.



Entre las observaciones que hace el partido a la reforma a los impuestos propuestos está el del IVA de 19% a estratos altos y sugiere que sea eliminado a todos los estratos.



“Está bien que más personas declaren, pero no deben pagar renta quienes ganan menos de $50 millones al año. Para los primeros segmentos la tarifa debe ser simbólica. Revisaremos la gradualidad de los años 2023 en adelante”, dice el comunicado del Centro Democrático frente a la propuesta de impuesto de renta.



Así mismo, el partido dice que insistirá que los impuestos a las pensiones solo se cobre a las subsidiadas de más de 14 millones mensuales.



Proponen mantener la sobre tasa que hoy aplica a los bancos, ampliándola a la totalidad del sector financiero para dedicar un porcentaje a la financiación de la micro y pequeña empresa.



Por su parte, la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, señaló que desde su bancada celebran la decisión del Gobierno Nacional de no gravar con impuestos los productos básicos de la canasta familiar.



Sin embargo, sostiene, que decisiones como el IVA a los servicios públicos, a la renta de personas naturales y a pensionados, no cuentan el apoyo del partido.



LOS REPAROS



Por su parte, José Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá por el partido Cambio Radical, hizo varios reparos sobre el proyecto de ley.



IVA a los celulares, tabletas y computadores de baja gama



Hoy en día, los dispositivos de baja gama son exentos de IVA: computadores que cuesten menos de 50 UVT ($1.815.400) y celulares y tabletas con precio por debajo de 22 UVT ($798.776). No obstante, la Reforma Tributaria propone cobrar IVA por estos bienes.



IVA al Internet domiciliario del estrato 3



El actual Estatuto Tributario, en su artículo 476, numeral 7, evita que al estrato 3 residencial le cobren IVA por el servicio de Internet domiciliario. Con la Reforma Tributaria, pretenden eliminar este beneficio. Solo esta medida afectará a 2,2 millones de hogares colombianos.



Crean una nueva entidad pública en la Reforma Tributaria



El artículo 131 de la Reforma Tributaria crea una nueva entidad pública llamada FONCLIMA (Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible). Le ordena gastos de funcionamiento por distintos conceptos y el nombramiento de 1 Director Ejecutivo y 7 consejeros, de los cuales a 3 habrá que pagarles salario.



IVA a los servicios funerarios



Para el representante, eliminar la exención de IVA en medio de una pandemia parece una pieza de humor negro, pero así aparece propuesto en el artículo 37 de la Reforma Tributaria. En Colombia van 67.199 personas muertas por Covid. Y entre 2019 y 2020, hubo 53.404 personas fallecidas más. Más impertinente no podría ser esta medida.



Freno de la mano a la construcción de vivienda interés social



La Reforma Tributaria elimina los beneficios en materia de rentas exentas para la oferta de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), en su artículo 74. Y deroga el parágrafo 2º del artículo 850 del Estatuto Tributario, que permitía la devolución de IVA por la compra de materiales para la construcción de VIS y VIP. El sector, con corte a febrero, generó 1.520.000 empleos directos y 2.128.000 indirectos.



IVA al deporte



Actualmente, el artículo 476, numeral 29 del Estatuto Tributario excluye de IVA a los servicios de promoción y fomento prestados por los clubes deportivos. La Reforma Tributaria pretende eliminar esta exclusión.



Derogan la mitad de la Ley del Cine



Gracias a la Ley del Cine, las producciones cinematográficas en Colombia se multiplicaron entre 2003 y 2019. En pleno gobierno “de la economía naranja”, la Reforma Tributaria pretende eliminar la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, que es una contribución parafiscal administrada por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. La función de este fondo es subsidiar y estimular la producción cinematográfica en Colombia. Pero la Reforma elimina esta contribución y la pone a depender del Presupuesto General de la Nación. Esto trae dos efectos negativos: i) afecta gravemente la autonomía del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico; ii) le impide al cine colombiano beneficiarse de nuevos booms, pues el presupuesto asignado al Fondo solamente crecerá en la misma proporción de la inflación. La cereza del pastel: eliminan el beneficio tributario para que las salas de cine proyecten cortometrajes hechos en Colombia.



La negativa del Gobierno a cobrarle sobretasa a los bancos



El Ministro de Hacienda calificó como “inconveniente” el fijar nuevos gravámenes a las instituciones financieras.



IVA a los servicios públicos



Una de las propuestas más controvertidas de la Reforma Tributaria. Fijar IVA a los servicios públicos marca un precedente peligroso sobre estratos 4, 5 y 6. Pero además, olvida que estos estratos ya financian la prestación de servicios públicos a los estratos 1 y 2, creándoles una carga adicional. Debe considerarse que, según el DANE, los hogares colombianos gastan el 44% de sus presupuestos familiares en arriendo de vivienda y servicios públicos.



Impuestos a las pensiones



Se ha ventilado bastante en la opinión pública el anuncio del Ministro de Hacienda de gravar con impuestos a las mesadas pensionales de más de $7 millones, lo cual discrepa del texto radicado, que habla de un mínimo de $4.800.000. En cualquier caso, fijar gravámenes sobre las mesadas pensionales no es un buen precedente. Primero, porque desincentiva la formalidad y el ahorro pensional, en un país en el cual solo el 37% de la población llega a jubilarse.