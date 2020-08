Reactivación: 75% de la inversión saldrá de los bolsillos privados

Archivo particular

En la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, el presidente Iván Duque anunció que habría $100 billones disponibles entre inversión pública y privada para el plan de reactivación. Portafolio pudo establecer que el 75% de esos recursos provienen de fuentes de inversión privada y que serían asignados hasta el cierre de este Gobierno.



(Reactivación baja en covid).

De acuerdo con la Vicepresidencia de la República, que está acompañando el proceso de reactivación que está haciendo el Ejecutivo, la administración de Duque tiene estipulado que se inviertan $109,4 billones para la reactivación económica en el país hasta el término del mandato actual.



Según la Vicepresidencia, $56,2 billones de ese plan de reactivación provienen de fuentes privadas; $26,9 billones de privados con incentivos fiscales; $18 billones de alianzas o asociación público-privadas (APP) y $9,3 billones serían de inversión pública.



(Vía libre a la reapertura de los gimnasios en el país).



Eso quiere decir que si se suman las APP, el 91,4% de los recursos con los que se busca generar al menos 1 millón de empleos vienen del sector privado, mientras que el resto provienen de las arcas públicas.



Como se ha publicado en ediciones pasadas, hay al menos 84 proyectos que son parte de ese plan de reactivación, que están concentrados en los sectores de infraestructura, energía y transmisión, además de los dirigidos para la transformación digital.



El ‘Compromiso por Colombia’ que anunció el presidente Duque el pasado 20 de julio está enfocado en cuatro pilares. El primero es la generación de empleo, el segundo el crecimiento limpio, el tercero es el compromiso con los más vulnerables y el último está enfocado en el campo y en “la paz con legalidad”.



“Este compromiso también integra la aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada, que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua, autopistas de cuarta y quinta generación, al igual que el impulso indeclinable a expandir con velocidad la construcción de vías terciarias, con la mayor inversión en años, que nos asegure más de $1,5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha, por supuesto, del Plan Bicentenario”, dijo Duque en su discurso.



Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el mayor jalonador de empleo y de la economía es la infraestructura. Solo para la primera línea del Metro de Bogotá hay una inversión de $12,9 billones. Y para el total de los 34 proyectos de infraestructura, que incluyen vías 4G, iniciativas como la autopista ALO, aeropuertos y el metro de la capital, hay al menos $60 billones que son de iniciativa privada y pública.



Para el caso de los proyectos de energía, hay al menos 27, de los cuales todavía no se conoce el monto de cada una de las inversiones. Sin embargo, el mandatario en su discurso del 20 de julio aseguró que algunos de estos proyectos suman $16 billones, con lo que esperan generar 55.000 empleos.



Y 14 de estos proyectos provienen de fuentes limpias como la solar y la eólica, y varios son liderados por Celsia, Enel Green Power y EDPR.



No obstante, este diario alertó que el 90% de los proyectos enlistados por el Ejecutivo están surtiendo la etapa de su licenciamiento ambiental ante la Anla o están en el proceso de Consulta Previa. Es decir, que la mayoría de estos comenzarían sus operaciones a partir de finales del 2022.



Para el caso de los 17 proyectos digitales, buena parte de los recursos son públicos, como la modernización de la Dian, la licitación de la concesión del RUNT y la transformación electrónica del Icetex y el Icfes, entre otros. Para esas iniciativas se calcula una inversión que asciende los US$800 millones, que en pesos sería al menos $2,9 billones.



LO QUE SE VIENE



Teniendo en cuenta el panorama, las inversiones que tiene el Ejecutivo para la reactivación son todavía una minoría y dependen en gran medida de los proyectos que están armando los privados.



Por eso, expertos han alertado de la necesidad de que el Gobierno tome medidas urgentes. Según Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, es clave “que estas inversiones se encuentren correctamente focalizadas a la protección de la población vulnerable, la conservación del tejido productivo y al fortalecimiento de sectores altamente generadores de empleo y de valor agregado. Sin embargo, es fundamental la consistencia macroeconómica y fiscal de estos gastos con las metas de déficit del Gobierno Nacional para el próximo año, teniendo en cuenta que se tiene como objetivo retomar las metas de déficit permitidas por los parámetros de la Regla Fiscal en 2022”.



LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS



Dentro de los planes de reactivación que anunció el Gobierno también están algunas iniciativas legislativas, que no incluyen grandes reformas.



Esos proyectos son mencionados por el Ejecutivo como parte de la creación de ese millón de empleos para los próximos años. El primero de ellos es la iniciativa para la ley de emprendimiento. El proyecto beneficiará a las mipymes, que generan el 90% de los puestos de trabajo en el país. Según el Ejecutivo, “se les facilitará participar en el sistema de compras públicas, se promoverá el concepto de ‘comprar lo nuestro, comprar colombiano’ y se seguirán habilitando sistemas de crédito, de impulso y de promoción de las mipymes”.



El otro proyecto es Reactivarte, para impulsar a las empresas vinculadas a la cultura. Además, incluyeron incentivos por $2 billones para ese sector.



María Camila González O.

En Twitter: @CamilaGolarte