Reactivación de construcción y manufacturas, a poco ritmo

El pasado 20 de abril en el especial televisivo ‘Prevención y Acción’, el presidente, Iván Duque, dio la noticia que muchos estaban esperando tras 27 días de cuarentena nacional, la reactivación de la construcción y de ocho subsectores de manufacturas en el país a partir del 27 de abril. Además, dijo que el confinamiento iba hasta mayo 11.



(Lea: ¿Qué rol tienen los abogados en la reactivación económica?)



A pesar de los anuncios de ese día, hubo demoras en las normas que reglamentaban lo anterior y terminaron por impactar su puesta en marcha en ciertas ciudades, como las manufacturas en Bogotá, que empezaron a arrancar desde el 4 de mayo.



(Lea: Gobierno confirma que la cuarentena no terminará el 11 de mayo)

Solo por poner un ejemplo, cuatro días después de los anuncios en mención, el Gobierno sacó el decreto 593 del 24 de abril, en el que se detallaron los subsectores que estarían exentos de la nueva fase del confinamiento, información que pedían las alcaldías para poner en marcha el plan de reapertura, alineado con uno de movilidad para evitar picos de contagios.



(Lea: Medianas y pequeñas empresas celebran subsidios a la nómina)



Ahora bien, también es preciso decir que el 20 de abril el Presidente apuntó que hasta el 11 de mayo se estarían mirando los avances de los sectores citados y, de acuerdo con estos, revisarían si se daban pasos con otros renglones de la actividad económica.



“Pero debemos también ser claros: si no hay avances y vemos que tenemos algunas afectaciones en las capacidades del sistema de salud que pongan en riesgo o que, sencillamente, muestren que se puede llegar a un nivel de saturación, tendremos que tomar decisiones importantes, relevantes y drásticas, de ser necesarias”, reiteró Duque ese 20 de abril.



Sin embargo, siete días antes del 11 de mayo, es decir, el 5 del mes en mención, el Jefe de Estado informó que se ampliaba, por tercera vez, la cuarentena nacional hasta el 25 de mayo y que se reabrirían sectores comerciales como ventas de autos y servicios de lavandería a domicilio, por mencionar algunos. Además de esto, informó que los municipios no covid-19 podrían retomar actividades de manera gradual.



Para conocer en mayor detalle los números de las empresas y empleados que se han reactivado desde entonces en el país en construcción y los subsectores de manufacturas, este diario consultó a las alcaldías de 5 ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



PANORAMA ACTUAL



En el caso de la capital colombiana, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico, desde el lunes 4 de mayo están operando más de 700 compañías de manufacturas de un universo de 2.000 que han pedido autorización. Aunque no entregaron detalles, indicaron que con este número de firmas son alrededor de 10.000 empleos los que retoman actividades.



En construcción, desde la Secretaría de Hábitat, dijeron que con corte al 7 de mayo hay 2.088 solicitudes de obras para reactivarse, de las cuales 400 han sido certificadas y, a la fecha, solo 49 están operando. El número de empleos no lo tenían detallado.



En Medellín, voceros de la Alcaldía dijeron que la información o datos acerca de obras de construcción que se hayan reactivado en las dos últimas semanas hasta el momento las está consolidando la Secretaria de Planeación del Área Metropolitana, pero cálculos preliminares proyectan que 40% de las iniciativas reiniciaron tareas.



Registros de la entidad indican que a la fecha de la industria de manufacturas se han inscrito 6.417 empresas y han sido aprobadas 5.197. Del sector de la construcción de inmuebles se han inscrito 3.205 organizaciones y se ha dado el visto bueno a 2.626.



Argemiro Cortés, secretario económico de Cali, explicó que la aspiración de la entidad era que se vincularan 10.000 empresas, que representarían la reactivación de unos 200.000 empleos después del 27 de abril en ambas actividades.



Sin embargo, hasta el miércoles en la tarde se habían inscrito y están operando 7.400 compañías con 118.000 trabajadores. La mayoría de las registradas son de manufactura. Las de construcción lo han hecho con mucha timidez, comentó el funcionario.



Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, seccional Valle, lleva sus propios registros sobre la operación de sus afiliados. Explica que son 15 empresas las que pertenecen a los subsectores de manufactura autorizados a partir del 27 de abril. Y generan 9.000 empleos formales en la región.



De estas, nueve ya reiniciaron operaciones y representan 5.600 empleos. Las otras seis se encuentran en gestiones para retomar, con el fin de lograrlo antes de que termine la semana.



En Barranquilla, la reactivación económica permitió que 200.000 empleados de manufactura y construcción reiniciaran sus labores, según el alcalde Jaime Pumarejo.



“De los 122 proyectos que se encontraban operando antes del aislamiento en el Atlántico, 52 se han reactivado, de los cuales el 43% está en Barranquilla (22 obras). Además, de 65 constructoras, solo 18 (27,6%) ha retomado sus labores”, según Camacol. Vale decir que al cierre de esta edición, la Alcaldía de Barranquilla no entregó ninguna información sobre los sectores citados.



De otro lado, en Bucaramanga se reactivó el sector constructor con 870 obras (de 2.200) y su respectiva cadena de abastecimiento. Adicionalmente, según datos de la Alcaldía, desde el 4 de mayo inició la reanudación de las manufacturas.



“Durante la semana, más de 500 empresas manufactureras han cargado sus protocolos de bioseguridad, que es el último paso del procedimiento de reactivación”, informó la Alcaldía. En el proceso, la entidad espera que vuelvan a labores 10.965 trabajadores de construcción y 6.695 del sector de manufactura.



Por último, vale decir que en el país hay 3.521 obras de edificaciones en proceso de construcción, según el sistema de Coordenada Urbana. De esta cantidad, el Ministerio de Vivienda afirma que el 33% se ha reactivado (1.100 obras, aproximadamente).



Para complementar lo dicho, Cali cuenta con 96 proyectos activos; de estos, 46 están en etapa de construcción, y solo 40 han retomado labores, mencionó Alexandra Cañas, gerente de Camacol Valle.





CONTRASTES EN MASIVOS



Durante la segunda fase de la cuarentena, en los sistemas de transporte masivo se han presentado situaciones como el cierre temporal de Transmetro (en Barranquilla) y algunas dificultades para controlar el cupo máximo del 35% en los buses.



Por ejemplo, TransMilenio ha operado sin mayores contratiempos, pues trabaja con el 100% de su flota (7.500 buses), mientras que Metrolínea -de Bucaramanga- ha garantizado la ocupación de 35% en estaciones con controles estrictos.



A su vez, en Cali el sistema MIO opera con el 95% de la flota y ha logrado hacer controles precisos para evitar sobrecupos. Finalmente, en Medellín aumento la vigilancia para garantizar que el metro sea usado por trabajadores registrados para salir.