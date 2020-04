Reactivación de la economía: hay más dudas que certezas

El lunes 20 de abril, el presidente, Iván Duque, durante el especial televisivo ‘Prevención y Acción’ explicó cómo sería la vida en el país después del 27 del mismo mes en mención, tras una nueva etapa del confinamiento. En este, donde además de ser enfático en que no se volvería a la vida social, mencionó que se recuperaría de manera gradual la actividad productiva con la reapertura del sector constructor y la industria manufacturera.



(Medidas de seguridad para industria que comienza a trabajar este lunes).

Dicho mensaje fue bien acogido por los empresarios y los empleados dado que podrían volver al trabajo, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, luego de llevar más de 30 días en el aislamiento preventivo obligatorio nacional, extendido hasta el 11 de mayo.



A pesar de que este lunes era ese primer día de la nueva fase del confinamiento que incluía la reapertura de estos dos sectores, el panorama por ciudades era distinto al que se creía inicialmente, pues, solo por citar un ejemplo, la puesta en marcha de las manufacturas iniciará en algunas, entre la primera y segunda semana de mayo.



(Los recuperados del coronavirus en Colombia llegaron a 1.210 personas).



Vale mencionar que luego del anuncio del Presidente ese lunes, solo cuatro días después, el viernes pasado en la noche, salió el decreto 593 a través del cual no solo se extendió la cuarentena del 27 de abril al 11 de mayo, sino que también se especificó cuáles eran las actividades que quedarían exentas del aislamiento preventivo obligatorio, entre esas: construcción y manufacturas.



Pero, solo hasta este domingo en la noche, se expidió la resolución 0498, que determinó los ocho subsectores de manufacturas y sus cadenas que podrían hacer parte de la reactivación a partir de este lunes.



(Recomendaciones para un regreso al trabajo seguro).



REAPERTURA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES



Dado que la puesta en marcha de las actividades económicas exentas en la cuarentena quedó en manos de los gobernadores y alcaldes, el panorama de la reactivación de ambos sectores luce diferente por ciudad, por lo menos, así quedó en evidencia en el primer día en el que se esperaba que entraran al ruedo.



Para el ejercicio en mención, se consultaron a las ciudades que más empleo generan en los sectores de manufactura y construcción en el país, según el Dane. Entre estos están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



Sobre la pregunta de si en este primer día ya había personas y empresas habilitadas para salir a trabajar en ambos sectores, desde la Alcaldía de Bogotá respondieron que con corte a ayer no había nadie habilitado para salir a laborar en dichos renglones porque el registro inició el domingo en la noche, a través del portal que se asignó para ello.



Sin embargo, se reiteró que las empresas de construcción podrían comenzar a recibir la autorización de operar desde este lunes, siempre y cuando cumplieran los requisitos y a pesar de que las firmas de manufacturas también se pueden registrar desde el domingo, estas solo empezarán a tener autorizaciones desde el 11 de mayo.



En contraste con la capital colombiana, según la Alcaldía de Medellín, entre ambos sectores, ayer salieron 50.000 personas a trabajar. Además, destacó que través de la plataforma ‘Medellín Me Cuida Empresas’, se están inscribiendo las firmas y empleados que van a comenzar a trabajar con sus protocolos.



Con corte a las 6:00 p.m. de este lunes, se habían registrado en ‘Medellín Me Cuida Empresas’ 31.307 firmas y 391.080 personas. Hasta las 7:00 p.m. había 5.110 compañías aprobadas, según la Alcaldía.



Aunque desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, no se detalló cuántas empresas ya tenían el permiso para trabajar en dichos renglones de la economía desde ayer, mencionaron que con corte a las 4:30 p.m. ya se habían inscrito 27 empresas y 7.790 personas, las cuales buscan ser autorizadas para volver a operar en esta nueva fase.



En Bucaramanga, la situación es un poco similar a la de Bogotá, en la industria de manufactura solo hasta el 4 de mayo se empezarán a dar permisos para operar.



Respecto a construcción, la Alcaldía de Bucaramanga dijo que “serán 33 proyectos activos en la ciudad y 38 obras del municipio las que retornarán sus actividades de forma gradual a partir del 27 de abril, con aproximadamente 3.000 trabajadores”.



Al cierre de esta edición, no se logró obtener información sobre la reapertura de ambos sectores en Barranquilla, por parte de su Alcaldía.



BALANCE MASIVOS



La ministra de Transporte, Ángela Orozco, manifestó en materia de transporte masivo que, salvo en Barranquilla, el funcionamiento de los sistemas transcurrió de forma normal con un crecimiento en el número de usuarios entre el 9 y el 32% en horas pico.



En el caso del sistema Metrolínea, algunas dificultades se presentaron durante la mañana ya que algunos operadores incumplieron con la disposición de los buses necesarios para evacuar la demanda.



Entretanto, en Barranquilla, se dieron algunas demoras por un bus troncal averiado.



En cuanto al sistema TransMilenio, en donde la movilización de viajeros transcurrió sin contratiempos, al corte de las 4 p.m. de este lunes se habían realizado 257.776 validaciones.



SE REACTIVA LA CONSTRUCCIÓN



Para Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, los anuncios de la alcaldesa de la capital, Claudia López, son una directriz: “Promovemos que sean atendidas las medidas que anunció la Alcaldesa de Bogotá y nos hemos ofrecido a ayudar en lo que se necesite para llevar a buen término la reactivación del sector de edificaciones en Bogotá”, mencionó resaltando que se debe hacer el cargue de información requerido. La ciudad tiene actualmente 604 proyectos en ascuas de ser ejecutados.



En este sentido, Callejas agregó que se ha adelantado la adecuación de los espacios de trabajo para la implementar los protocolos de bioseguridad.