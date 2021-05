Bogotá fijó la ‘hora cero’ para la reactivación económica

Este lunes, la alcaldesa de Bogota, Claudia López, reapareció luego de mantenerse en aislamiento y anunció que todos los sectores económicos de la ciudad se reactivarán a partir de este 8 de junio. "La gente necesita trabajar para poder salir adelante", puntualizó.



Además, contó la situación que vivió por la enfermedad y aseguró que vivió momentos de angustia por el miedo de contagiar a su pareja y a su madre. Igualmente, indicó que el tiempo en aislamiento lo destinó para reflexionar, leer y escuchar voces y reflexiones de cientos de jóvenes en Bogotá y otras ciudades de Colombia.



"Pido excusas porque no comprendía la angustia de sus reclamos. Hay un estallido social", dijo.



Y agregó que "hay una generación en rebeldía por el abuso del poder y el abuso de la fuerza y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley. Hay un importante cambio de prioridades de los ciudadanos".



En ese sentido explicó que no es que de repente a la ciudadanía no les importe la salud o el contagio o el covid, "es que a una ciudadanía terriblemente empobrecida y abusada le importa más el hambre, el desempleo, no perder lo poco que ha conseguido, que no le nieguen el derecho a un reclamo justo", indicó.



López sostuvo las prioridades de las ciudadanía cambiaron, por lo que las de ella también. "Vamos a cambiar las prioridades del presupuesto de Bogotá: se cambiará la destinación de cerca de 2 billones de pesos para un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres", resaltó.



Asimismo, señaló que este presupuesto también tocará un programa de renta básica para todas las familias que cayeron en pobreza extrema durante la crisis del coronavirus, con el fin de que nadie pase hambre.



Finalmente, dijo que se documentarán todas las violaciones a los Derechos Humanos en el marco de estas propuestas para que se garantice la no repetición.