Así funcionará el cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela

Colombia y Venezuela restablecen este lunes el paso comercial por la frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira, luego de siete años de cierre por las diferencias entre ambos gobiernos.



(Lea: 'Vamos a arrancarle la frontera a mafiasos', Benedetti por reapertura).

Este restablecimiento, promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, traduce finalmente el paso del transporte de carga por la llamada “frontera más viva de América Latina” y estima aumentar el comercio bilateral hasta los US$1.200 millones para finales de año.



Los camiones de carga transitarán desde este lunes por los puentes internacionales de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en un horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., esta última, según explican las autoridades, está “sujeta a la operación de cada cruce y las necesidades de los territorios”.



(Además: Reapertura de la frontera: lo que se viene para Colombia y Venezuela).

Reapertura frontera con Venezuela Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El puente internacional de Tienditas aún no está habilitado y, según declaró el embajador Armando Benedetti, debe ser reacondicionado.



El diplomático también dijo que el paso de vehículos particulares aún no está habilitado por el estado actual de los puentes, los cuales requieren obras de mantenimiento.



(Siga leyendo: Colombia y Venezuela reabren la frontera después de siete años).



Por otro lado, el cruce peatonal por esta frontera de Norte de Santander y Táchira, habilitado desde el año pasado, se podrá realizar en un horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.

PORTAFOLIO