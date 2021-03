‘Rebote de PIB colombiano es clave para grado de inversión’: S&P

La velocidad de la recuperación de la economía colombiana será clave para que el país pueda mantener su grado de inversión, según Manuel Orozco, analista de crédito soberano de Standard & Poor’s.



“Una historia consistente con grado de inversión en Colombia es una en donde hay un rebote importante en 2021 y que el crecimiento se mantiene por encima de 3,5%”, dijo Orozco en una entrevista. En combinación con las medidas del Gobierno sobre ingresos y gastos, se “puede llegar a concluir que puede haber una consolidación fiscal en el mediano plazo”



Por otro lado, “una historia de no grado de inversión es aquella en donde hay una ausencia de crecimiento importante, lo que dificulta la consolidación fiscal y la deuda continúa creciendo respecto a su nivel actual”, agregó el analista.



S&P pronostica que el crecimiento económico de Colombia se recuperará al 6% este año desde una caída de 6,8% en 2020, y que la expansión se mantendrá por encima del 3% en 2022 y 2023.



El pronóstico se basa en expectativas de que el programa de la vacunación se implementará ampliamente en el tercer trimestre y que el consumo privado y la inversión repuntarán en medio de una recuperación global y precios más altos del petróleo.



No obstante, la perspectiva negativa de la calificación podría mejorar si la economía logra crecer a un mayor ritmo del que pronostica S&P. Es difícil prever una consolidación fiscal si el país no muestra un crecimiento, según Orozco.



S&P tiene plazo para revisar la calificación crediticia de Colombia hasta octubre, pero podría ocurrir antes si hay información relevante que amerite una evaluación.



Actualmente, S&P califica a Colombia en BBB-, o el nivel más bajo de grado de inversión, con perspectiva negativa.



Bloomberg