Rebote económico en 2021: cinco puntos que lo definirían

La incertidumbre que se vive respecto a la prolongación que podría tener la pandemia en el país, e incluso la duración de los bajos precios del crudo, ha hecho que los expertos tengan que plantear distintos escenarios posibles y, con base en eso, hacer proyecciones que se ajusten a lo anterior.



De esta forma, las expectativas del comportamiento del PIB este año podría variar entre -2% y -7%, según los datos más recientes del equipo técnico del Banco de la República.



A pesar de las dudas que aún hay respecto a este año, varias firmas ya empiezan a estimar en cuánto rebotaría el PIB local en 2021. Por ejemplo, desde el equipo económico de Casa de Bolsa, se prevé que este rebote sería de 2,8%, mientras que Standard and Poor’s cree que llegaría al 4,1%. Cabe decir que estos datos podrán variar según el choque final de 2020.



Pero, ¿de qué dependería el tamaño del rebote de la economía colombiana el próximo año? Portafolio consultó expertos que mencionaron entre los puntos clave a incidir el efecto base, el precio del petróleo en 2021, la reactivación de la demanda y la inversión del sector privado, y la respuesta de la implementación de las medidas fiscales o monetarias en la crisis.



Para Felipe Campos, director de investigaciones en Alianza Valores, es normal que en el escenario base, no solo en Colombia sino en otras partes del mundo, si se habla de una caída del 5 o 6%, se espere que haya un rebote fuerte de alrededor de 3 o 4%.



“La última vez que Colombia se contrajo, lo hizo en 4,2%, que fue en el 99. Luego en el 2000 crecimos 2,9%. Siempre cuando hay caídas muy fuertes, lo lógico es que sea fácil, por el nivel base que uno inicia, llegar a esos rebotes”, agregó.



A pesar de ello, expuso que crecer al 3% el otro año, en caso de que en 2020 el PIB cayera a -6%, las tasas de 2021 no serían suficientes, pues para recuperarse de ese dato, podría tomar al menos dos años.



Por su parte, Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital, reiteró que primero se debe tener claridad de la caída en 2020 para poder determinar el rebote.



A lo anterior, añadió que el próximo año va a ser determinante el precio del petróleo, “Colombia tiene un impacto gradual sobre la actividad económica que incluso dura un par de ejercicios cuando el valor del crudo cae de la forma en la que lo ha hecho este año, entonces, si el crudo se mantiene muy bajo por mucho más tiempo, vamos a tener un rebote menos fuerte en 2021”, dijo.



Juana Téllez, economista jefe de Bbva en Colombia, comentó que están esperando que la economía se desacelere cerca de 3% este año y crezca 3,9% en 2021.



La experta además aseguró que “esperamos un rebote en el crecimiento para la economía el próximo año que estará basado en la recuperación gradual de la operación en los diferentes sectores de la economía después de la pandemia, como en la reactivación de la demanda y la inversión del sector privado”.



En línea con lo ya mencionado, Téllez explicó que el choque que está experimentando la economía por la pandemia y las medidas para contenerla no tiene precedentes y afecta tanto la oferta como la demanda en simultánea y, por tanto, para su recuperación se necesita ese efecto combinado de reactivación sectorial y del consumo y la inversión.



Para Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, “el rebote de la economía el año entrante va a depender de dos cosas: uno, que las condiciones epidemiológicas lo permitan, y dos, que las económicas sean las adecuadas”.



Respecto al segundo punto, en línea con lo dicho por Téllez, explicó que es importante que las expectativas de consumidores e inversionistas sean positivas y que el ambiente para que la actividad crezca en materia de disponibilidad de crédito y liquidez sea el adecuado.



De otro lado, Jalil aseguró que “los sectores económicos deberían todos mostrar mejoras (con diferencias entre los mismos en cuanto a magnitud) y veríamos crecimientos por encima del 4% trimestral a partir del segundo trimestre de 2021”.



Por su parte, Renzo Merino, vicepresidente en el grupo de riesgo soberano de Moody’s y analista encargado de la calificación de Colombia, dijo que más allá del efecto base, algo importante para el país “es cómo se implementan las medidas fiscales o de política monetaria para apoyar a los diferentes sectores de la economía, hogares y empresas en la coyuntura”.



Lo anterior, en el sentido de que la respuesta a la crisis es en parte para palear los efectos negativos a corto plazo, “pero también para apoyar la reactivación de la economía que esperamos que se empiece a dar en la segunda mitad del año, pero sobre todo el otro año”, complementó.



Por último, Merino destacó que la economía nacional es una de las pocas de la región que ha sido resiliente. Añadió que el país ha demostrado la capacidad de ajustarse a ciertos choques como el de 2014.



IMPACTO EN RECAUDO TRIBUTARIO



Durante un debate en la Comisión Primera de Senado, José Andrés Romero, director de la Dian, informó ayer que el recaudo durante el primer trimestre del año fue de $42,5 billones, respecto a $38 billones del mismo periodo de 2019. Además, explicó que con corte a abril, el monto asciende a $52,7 billones en total. En este punto, resaltó lo bien que venía la economía y el impacto que se empieza a sentir en los datos del cuarto mes del año. Así las cosas, indicó que en abril el recaudo cayó en $2,3 billones, y para mayo y junio disminuiría en $2,6 y $1,3 billones, respectivamente. En todo 2020 se llegaría a un total de $151,7 billones recaudado, dato inferior a la meta de la entidad que era de $167,5 billones para este año.



