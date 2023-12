Qué tan cerca está la economía colombiana de una recesión técnica

Un fuerte debate se ha generado después de que el Dane revelara esta semana que la actividad económica del país completa tres meses seguidos en rojo. Este dato ha llevado a que algunos analistas empiecen a hablar de la posibilidad de recesión técnica en el corto plazo, mientras que otros sostienen que se trata de un mal momento.





No obstante, todos coinciden en que no es un buen momento, teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre de este año el PIB cayó a -0,3% y el ISE de octubre se ubicó -0,41%, manteniendo la mala racha de septiembre (-0,3%) y agosto (-0,3%); y que es necesario arrancar un plan de reactivación.



De acuerdo con el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, para entender mejor las consecuencias de esta realidad, de cara a una eventual recesión técnica, hay que analizar aspectos como la caída de la inversión y el gasto en los hogares, que se mantienen, y la “ineficacia estatal, junto al nivel de tasas de interés del Banrepública”.



“Es necesario parar el matoneo a los empresarios. Quitar los elementos erróneos de las reformas: retirar la reforma laboral, preservar las EPS y negociar una reforma pensional que mantenga el ahorro individual y solo traslade un salario mínimo al sistema de prima media. Cesar la fecundidad de decretos que distorsionan precios y afectan los mercados”, agregó.



De acuerdo con los analistas y autoridades monetarias, para que un país entre en recesión técnica, debe completar dos trimestres seguidos con el PIB en terreno negativo. Teniendo en cuenta que el tercer trimestre ya se cumplió el primero, es necesario que este patrón no se repita en el cierre de este año.



No obstante, para el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, las proyecciones del Emisor no muestran que esto sea una posibilidad.



“Desde el año pasado se habló de que hubiera meses particulares o trimestres particulares con tasas de crecimiento negativas, respecto a los puntos más altos que se vieron en 2022. La perspectiva de recesión técnica no está contemplada en los escenarios macro de los analistas del Banco y personalmente no creo que vayamos a tener esa situación”, explicó.

Caída de la economía FOTO: iStock



Tanto en los datos del ISE de octubre, como en los reportes más recientes del PIB, las alertas se centran en lo mal que la están pasando sectores como la industria, el comercio y la construcción, que vienen de capa caída hace meses y no dan señales de recuperación en el corto plazo.



Otra de las voces consultadas por Portafolio fue la del exministro, José Manuel Restrepo, quien aseguró que no es momento de hablar de recesión, aunque eso no quita que el cuarto trimestre cerrará con un rendimiento muy pobre.



“Creo que seguramente noviembre y diciembre no tendrán un resultado necesariamente negativo, en principio, y por ende no necesariamente el tercer trimestre será un trimestre malo. Esto lleva a una invitación a acelerar los motores de crecimiento de la economía, a reactivar la economía prendiendo motores como el de las exportaciones”, dijo Restrepo.



Por el lado de los centros de análisis, se mantiene esta disparidad de opiniones, ya que, por ejemplo, Munir Jalil -director de investigaciones económicas en BTG Pactual- sostiene que “desafortunadamente es muy probable que el país tenga dos trimestres de crecimiento negativo con lo que se constituiría una recesión técnica. La dinámica observada en el consumo y la inversión no se ve diferente en los últimos meses del año a lo que ya vimos en los meses reportados por el Dane”.



Entre tanto, para Mauricio Hernández, economista de BBVA Research para Colombia, lo que hay que tener en cuenta es que el país está cruzando un período de debilidad en la demanda interna, la cual se relaciona con el menor crecimiento del consumo privado, especialmente de bienes durables y semi-durables, y la fuerte caída de la inversión.



“El primer semestre de 2024 todavía será de lento crecimiento, a menos que se acelere rápidamente la ejecución de las obras de infraestructura y la construcción de vivienda, dos actividades que han demostrado en el pasado tener la capacidad de impulsar la actividad económica en ciclos de desaceleración, incluso cuando éstos han sido muy profundos”, indicó.



Completa el panorama Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien considera que no se puede pasar por alto que ya son varias veces las que los resultados económicos quedan por debajo de las expectativas, lo cual debe llevar a que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes en materia de inversión.

Decisiones centradas

Para los analistas consultados por este medio, lo que está pasando en este momento en materia económica debe servir como ejemplo para que se deje de alimentar la incertidumbre y se tomen decisiones que tengan en cuenta la urgencia de recuperar aspectos como la confianza inversionista.



Así mismo, recordaron que es necesario dejar de depender solamente de las finanzas estatales y apostarle a la atracción de nuevos capitales que impulsen la economía y permitan que los motores de desarrollo se vuelvan a activar el próximo año.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista Portafolio