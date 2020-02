Recicladora peruana Apropet amplía su planta en Bogotá

La transformadora internacional Apropet, dedicada al acopio de PET para el tratamiento y la reutilización industrial de resinas reciclables, anunció que este año invertirá entre 15 y 20 millones de dólares en la ampliación de su planta en Bogotá.



(Lea: ‘Hay que pensar en incentivos para la industria del reciclaje’)



Según la empresa, las inversiones estarán direccionadas a la compra de maquinaria y tecnología para hacer mucho más eficiente y sobre pilares de innovación su operación en el país.



(Lea: Industria plástica pone la mira en la economía circular)

El Country Manager de Apropet, John Henry Villamizar Gaviria, afirmó que el 2019 fue un buen año para la compañía toda vez que marcó una tendencia importante en cuanto al cumplimiento de acopio.



(Lea: La chatarra, un mercado de alto valor)



Añadió que una de las misiones de la empresa es impactar positivamente el medioambiente de Bogotá y del país.



Apropet, de capital peruano perteneciente al grupo San Miguel Industrias, arrojó tan importantes resultados en su ejercicio económico que se hizo necesario hacer una ampliación del presupuesto superior al 130%, escenario que permite pensar a futuro en la sostenibilidad de la operación y revalidar que los proyectos productivos que se hacen a partir del reciclaje son perfectamente viables.



En la actualidad, reseñó, la oferta de plástico o PET reciclado y transformado no cubre la demanda porque las empresas que producen alimento y bebidas solicitan 49.000 toneladas en promedio de esta materia prima al año y las empresas no alcanzan a procesar esa cantidad.



Dentro de los registros de Apropet el país genera unas 20.000 toneladas de PET que se recogen promedio mes, en plástico esa medición aún no es posible hacerla por diferentes circunstancias.



En Colombia tan solo es reciclada la tercera parte del universo de botellas que consume el país, es decir que por cada 10 botellas plásticas tan solo 2,5 o tres van a reciclaje, un número raquítico frente a lo que se puede hacer y a los envases que son arrojados por los consumidores.



En su plan de expansión la empresa no descarta salir de Bogotá para abrir nuevas operaciones.