Recomendados Portafolio: ¿Cómo trabajar para que lo despidan?

Esta es una historia de cambio que le permitirá abrir sus sentidos, escucharse y tomar fuerzas para hacer que las cosas pasen. Esas cosas de cambio que quiere y es perfectamente capaz de crear. Lo maravilloso de leer un libro es la creación de una relación entre las páginas y usted; no hay juicios ni culpas: solo un espacio para uno, sus ideas y su corazón.

Allí aparecen algunos ejemplos reales e inspiradores que despertarán ideas de cambio y fuerza para llevarlas a cabo. No está escrito para quienes no quieren moverse: es para todos los que saben que deben hacerlo y dudan, para los que sienten miedo y se aferran al marco de la puerta que temen atravesar.



El mundo necesita líderes empoderados, desprendidos de ego y de egoísmos, que crean en la infinita abundancia que hay en el universo para comprender que las cuotas de éxito no están contadas, que hay de sobra para todos; especialmente, para todos los que están dispuestos a vivir en prosperidad y renuncian a la pobreza en todos sus aspectos.

En este libro encontrará:



1. Razones para aprender que el cambio es un paso que le acerca a nuevas posibilidades para evolucionar y crecer.



2. Ejercicios de atención plena para identificar lo que le incomoda y enfrentar el miedo que le genera enfrentar un importante cambio.



3. La pregunta clave “¿por qué no?”: ¿Por qué no atreverse?, ¿Por qué no probar?, ¿Por qué no puedo ser yo?...



4. Y cómo trabajar todos los días “para que le despidan”: vibrar con lo que hace, dejar huella e influir en los demás para un beneficio mayor y el bienestar de la sociedad.

“Lo fascinante de este trabajo de Adriana Arismendi es que nos llega a contramano de las modas del momento. En la era de la data y la tecnología, ella pone foco en lo humano. Ante la obsesión por el éxito material, resalta el crecimiento personal. Y en tiempos en que todo se hace público, nos llama a la introspección. Un verdadero recetario para la transformación y el liderazgo que se disfruta de principio a fin”, comenta Rodolfo Echeverría, global vice president creative The Coca-Cola Company.

Un libro para decidir crear un estilo en el que el temor y las normas no están en las prioridades.

Todos estamos familiarizados con esa voz interna que, de una manera u otra, nos boicotea: nunca llegarás a nada, nadie te quiere, no eres una buena madre, no mereces ser amado… Es posi- ble que reprimir esos pensamien- tos ayude temporalmente y tal vez reduzca la frecuencia del do- lor, pero no resuelve las emocio- nes subyacentes, que se encuen- tran en lo más profundo de nues- tras mentes.



La realidad es que no podemos cambiar la mayoría de nuestros pensamientos. En cambio, podemos relacionarnos de manera distinta con ellos. ¿Y si no hiciera falta acallar al crítico interior? ¿Por qué no desconfiar de nuestros propios pensamien- tos? Técnicas de mindfulness para practicar el hábito de la incredulidad. Poniendo en duda la veracidad de lo que dice la mente.

EFE. ¿Y si la vejez fuese una enfermedad contra la que se puede actuar? Esta es la convicción del investigador Jean-Marc Lemaître, que asegura tener la clave: la repro- gramación celular, que su equipo ya ha testado con éxito en la piel humana. “Cuando decimos que es normal enve- jecer, es así. Pero podemos hacerlo estando un poco más jóvenes para seguir haciendo lo que hemos hecho siem- pre en nuestra vida”, explica Lemaître, en Guérir la Viei- llesse (Curar la Vejez). El director del Instituto francés de Medicina Regenerativa y de Bioterapias (IMRB) sabe de las reticencias éticas hacia su investigación.

A simple vista es un libro de recetas, pero va más allá de satisfacer únicamente al paladar. Es una obra que crea comunidad en torno a la alimentación basada en plantas, escrito por una de las atletas y cocineras aficionadas más poderosas de Colombia. Sí, es un libro de recetas, pero para nutrir el cuerpo, el alma y el espíritu mediante una narración personal. Comparte investigación en torno al tema alimenticio y nutricional vegano. El lector hallará una historia que lo invitará a descubrir a la alimentación como un lenguaje que le permitirá crear, experimentar, probar y desarrollar la capacidad de sentirse cómodo en el cuerpo y en el entorno que habita.



