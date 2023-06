Recomendados Portafolio: El costo de descuidar la educación

“Mi objetivo al escribir Padre Rico y Padre Pobre, así como los otros libros de la serie Padre Rico, fue responder a la pregunta: ¿Qué nos enseñaron en la escuela respecto al dinero? Sabemos la respuesta: no mucho. En su mayoría, las enseñanzas que nos imparten son obsoletas y no funcionan. Nos enseñaron, por ejemplo, a ‘ahorrar dinero’. Pero ¿para qué ahorrar dinero si los gobiernos están imprimiendo millones de dólares falsos?”.



(Vea: Recomendados Portafolio: 'Las personas primero').

“Tras graduarme de la escuela militar volé para los marines de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. He luchado contra el comunismo la mayor parte de mi vida. Como Nikita Jrushchov nos advirtió, ahora vemos que en nuestras escuelas se imparten los principios del Manifiesto comunista de Karl Marx. El problema es que, como muchos maestros son como mi padre pobre y carecen de educación financiera, no se dan cuenta de que están enseñando ideas marxistas”.



“En 1997 escribí Padre Rico, Padre Pobre. Ahora, escribo Manifiesto capitalista para que luchemos contra los ideales comunistas que se imparten en nuestras escuelas, por medio de la enseñanza del capitalismo … en nuestros hogares”.



En 2020, los manifestantes son padres que protestan por las vacunas obligatorias para sus hijos, el uso de máscaras y la enseñanza de la teoría crítica de la raza, la identidad de género y la educación posmodernista... todo de herencia marxista”.



Fuimos advertidos. El Manifiesto Capitalista es un libro de advertencias. Por ejemplo: Sobre el capitalismo Marx advirtió: “El último capitalista que colgaremos será el que nos vendió la soga”.



Sobre la educación, Lenin advirtió: “Dennos al niño durante ocho años y será bolchevique para siempre”.



Sobre las elecciones, Stalin advirtió: “No es la gente que vota la que cuenta ... Es la gente que cuenta los votos”.



Sobre el banco de la Reserva Federal, Lenin advirtió: “El establecimiento de un banco central es el 90% de la comunización de una nación”.



Sobre la impresión de dinero, los impuestos y la inflación, Lenin dijo: “La forma de aplastar a la burguesía es molerlos entre las ruedas de molino de los impuestos y la inflación.



El Manifiesto Capitalista está dedicado a nuestras libertades, especialmente la Libertad de la Verdad.



(Vea: Recomendados Portafolio: La tecnología crea sentimientos). ​

Contigo hasta la muerte- David Gómez Gómez. Sello Ediciones B



Lograr una venta es fácil: baje el precio, ofrezca un beneficio adicional o prometa un servicio extra y el cliente aceptará. Ha sido la fórmula por siglos.



Ahora la pregunta es: ¿de qué sirve vender una vez, si el cliente no repite y no nos recomienda? La propuesta de Contigo hasta la muerte es muy sencilla: aprenda cómo pasar de la primera compra a la recurrencia; cómo dejar de pensar en transacciones para pensar en relaciones, y cómo convertir clientes esporádicos en fervientes promotores de su negocio.



La forma para lograrlo es simple: cumpla sus promesas y no se pierda del radar. Se llama generar resultados y construir relaciones.

‘Te cuidas hoy o empiezas mañana?- Pedro Torres Allen. Sello PanHouse

La importancia de adoptar hábitos saludables y cómo estos son fundamentales en las distintas etapas del ser humano. Es información valiosa acerca de la alimenta- ción y las estrategias correctas que se tienen que poner en acción para tener un estado de salud óptimo.



Muestra cómo funciona el cuerpo humano, de esa manera se aprende a cuidarlo.



Todo esto, acompañado de su visión como especialista, y de sus experiencias. Pretende ayudar a las personas para que aprendan a identificar de qué forma las decisiones que se toman a lo largo de sus vidas impacta positiva o negativamente la salud.

Curso de derecho administrativo- Younes Moreno Diego. Sello Temis

Nociones generales; conceptos básicos de organización del estado; la ley 489 de 1998. Estatuto básico de la organización y funcionamiento de la administración pública; el sector central de la administración pública; Entidades descentralizadas y organismos de régimen especial; Organización territorial y régimen departa- mental; Organización administrativa municipal y distri- tal; El distrito capital de Bogotá; La función pública; El acto administrativo; La contratación estatal; Los servi- cios públicos; Poder, función y actividad de policía; La responsabilidad del estado; Controles, sobre la adminis- tración pública según la constitución de 1991.



(Vea: Recomendados Portafolio: Quince historias y un deleite).

Herramientas para la medición económica y su aplicación en Latinoamérica- Laura Andrea Cristancho. Sello Alpha



La publicación escrita por Laura Andrea Cristancho, docente e investigadora del Politécnico Grancolombiano explica las principales técnicas y herramientas que se utilizan en los organismos nacionales de estadística para la medición económica y social de problemas como la pobreza, el desempleo, los índices de precios y la inflación en la región latinoamericana.



La publicación presenta seis capítulos. Inicia con conceptos básicos de demografía y sus principales efectos en la economía, presenta los indicadores sociales (salud, morbilidad, educación, vivienda, calidad de vida, desigualdad y pobreza) que permiten analizar la satisfacción de las necesidades básicas de una sociedad.



(Vea: Recomendados Portafolio: la persuasión en los negocios).



PORTAFOLIO