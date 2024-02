Recomendados Portafolio: Los pasos de la ley de la atracción

El libro enseña a manifestar nuestros deseos con la ley de la atracción, para que empecemos a vivir en un estado de creación que nos permita transformar el presente y el futuro.



Con un lenguaje cercano y ejemplos claros y sencillos, la autora nos comparte los nueve pasos de la ley de la atracción y nos da ejercicios y métodos probados para que la apliquemos en el día a día. En este libro aprenderemos que no necesitamos nada además de consciencia y disposición para cambiar nuestra realidad, y que ser felices está más al alcance de lo que imaginamos.



“Quizás hay una parte de ti que, desde hace algún tiempo, viene cuestionándose. Tal vez tienes muchas preguntas y no has encontrado suficientes respuestas. Quieres saber si esto que estás viviendo es todo lo que tiene la vida para ti, si no hay algo más profundo y transformador, si no existe un propósito mayor para tu vida que te traiga el amor, la seguridad, la paz y las conexiones humanas que has estado anhelando desde hace tanto. Puede que le estés buscando el truco a la vida porque, hasta ahora, parece un poco confusa”, dice la autora.



El libro plantea que sí hay más por vivir, sí hay una nueva realidad esperándote con sueños, aventuras, el trabajo que te haga querer levantarte con propósito a diario, el encuentro de almas con tu pareja, mucha más abundancia de la que te has permitido experimentar hasta ahora. Lo mejor de todo es que puede llegar a ti con facilidad y sin hacer un gran esfuerzo.



“No necesitas arreglar nada porque no estás dañado, ni sanar nada porque no estás enfermo. Eres un ser completo, merecedor y suficiente. Y justamente la respuesta que vas a ir encontrando en este camino de despertar es que todo llega a ti cuando la búsqueda desaparece y dejas de esforzarte tanto por hallar resultados y respuestas afuera, y miras hacia adentro. Cuando empiezas a fluir más, a confiar más, a abrirte más a la infinita abundancia que te creó y al inmenso poder que habita en tu interior, que está siempre presente; cuando dejas de buscar magia y comienzas a agradecer la que ya existe; cuando te rindes ante la inteligencia que sostiene tu vida, que excede los límites de tu humanidad, es cuando por fin entiendes que eres el atractor de tu propia realidad”.

'Quiero morir, pero también comer tteokbokki', de Baek Sehee. Sello: Tendencia



Baek Sehee, una joven y exitosa directora de redes sociales de una editorial, decide acudir a sesiones de terapia por su ¿depresión? Todo el tiempo está decaída, ansiosa y con la autoestima baja, pero también juzga mucho a los demás. Disimula muy bien sus sentimientos en el trabajo y frente a sus amistades, ya que se las ingenia para aparentar la calma y la tranquilidad que le exige su estilo de vida. El esfuerzo es agotador, y le impide crear vínculos profundos. Esto no puede ser normal. Pero si está tan desanimada, ¿por qué siempre tiene antojo de su comida callejera: pasta de arroz caliente y picante llamada tteokbokki?

'Los virus no entran por los pies', de Lucía Galan. Sello: Planeta

Galán vuelca en esta obra toda la experiencia de más de veinte años de profesión para derribar los mitos con los que ella misma se ha topado como pediatra, como madre y como mujer. Con la evidencia científica como premisa, esta es una obra práctica, tan llena de consejos médicos como de emoción y sensibilidad.



“Aunque a priori se pueda sentir abrumado o abrumada por el exceso de información, le puedo asegurar que siempre es mejor saber que no saber, que el conocimiento no es solo poder, sino que es control y es calma. Y esto, en la maternidad y paternidad, vale oro”.



'Lo que nos debemos unos a otros', de Minouche Shafik. Sello: Paidos



Minouche Shafik, es una reconocida una experta en el tema del contrato social. En esta obra Shafik aborda las causas del rompimiento del contrato social, entre las que incluye los cambios en el mercado laboral a raíz de los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población, y los efectos del cambio climático.



Adicionalmente, plantea las bases que, en su opinión, deberían formar un “nuevo contrato social”. Recomiendo esta lectura, porque se trata de uno de los temas más relevantes en el mundo actual. Lo invito a ver el video en La Biblioteca de Hernán.

'Usted primero', de Kevin N. Lawrence. Sello: Panamericana

Este libro presenta orientaciones y herramientas precisas para el manejo del estrés causado por el alto liderazgo y para el logro de una vida más próspera, feliz y completa. Es una guía práctica para adquirir 17 hábitos que el autor recomienda con base en su trayectoria profesional y personal. El propósito de la obra es proporcionar herramientas al lector para que comprenda la manera como se pueden lograr esos cambios y motivarlo para que trabaje en ellos, independientemente del tipo de negocio al que se dedique. Estas son algunos de los hábitos que aprenderá en este libro: Duplicar la resiliencia; Invertir en zonas óptimas; Lamer sapos; Ocuparse de la basura emocional; Buscar retroalimentación exigente y Abordar conversaciones difíciles.



CÉSAR GIRALDO

Subeditor de Portafolio

cesgir@portafolio.co

*Con información de EFE