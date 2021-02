‘Plan 100’ del archipiélago cumple 50 días contra el reloj

EL plan de 100 días para volver a poner en pie a San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue el objetivo que se propuso el gobierno de Iván Duque luego de que el huracán Iota golpeó al Archipiélago la madrugada del 16 de noviembre de 2020.

La estrategia de reconstrucción inició oficialmente el 1 de enero de 2021, tras varios retrasos por las dificultades derivadas del alto volumen de escombros y por la necesidad de realizar cerca de 25 mesas de trabajo con las comunidades para definir el diseño definitivo de las viviendas.



Hoy se cumplen 50 días del Plan 100, con un balance incipiente que se encuentra a medio camino, y aunque el Gobierno viene avanzando en su ejecución, todavía tiene un largo trecho para alcanzar las metas trazadas para el 10 de abril.



El objetivo original del plan contempla la intervención en 1.266 viviendas, especialmente en Providencia, entre las que se tenían 865 remodelaciones y la construcción de 430 viviendas, 130 que deberán estar concluidas antes del 10 de abril, y otras 300 que quedarán en proceso de construcción.



Además, dentro de las metas del plan de estipuló la construcción de 70 establecimientos comerciales de los 205 que resultaron afectados tras el paso del huracán Iota, y la reparación de 102 establecimientos turísticos, de los 167 que deben recuperarse.



Sin embargo, esta semana, tras una visita a las islas, el Presidente confirmó que a la fecha hay 180 casas techadas de 477 que se deben tener listas para cuando culmine el Plan 100, y también 25 de estas que ya empezaron intervención para su reconstrucción total.

Hace dos semanas se inició también en Providencia el proceso de demolición de 1.134 infraestructuras que sufrieron afectación total tras el paso del huracán, con lo cual, según el Gobierno, se dio inició a la etapa de reconstrucción masiva del mismo número de viviendas nuevas en la isla.



“Estamos en esta fase de reconstrucción masiva que empezamos el 1 de febrero, y lo que se está realizando actualmente es el proceso de demolición de esas 1.134 viviendas que tuvieron colapso total o que, en su defecto, quedaron en pie, pero que definitivamente los daños estructurales no nos dejan reconstruirlas”, aseguró Susana Correa, la gerente que designó el Presidente para la Atención y Reconstrucción del Archipiélago.



En medio de este proceso, Duque confirmó también que hay 28 lotes que han sido totalmente despejados luego de un proceso de demolición. En cuanto a los establecimientos turísticos, ya han sido reconstruidos 26, al igual que 26 establecimientos de comercio.



“Vamos a llegar al Plan 100 cumpliendo la gran mayoría de objetivos definidos, pero tenemos grandes retos”, aseguró el primer mandatario en la visita a las islas.



Entre ellos se refirió a las viviendas, y al proceso de concertación del tipo de estructuras y de materiales, que se dio entre noviembre y diciembre y tomó casi un mes y medio.



De acuerdo con el Presidente, la meta es empezar marzo con el inicio de la construcción de las nuevas viviendas, “tener cerca de 50 terminadas en ese mes, y a partir de allí ir aumentando la productividad hasta llegar a más de 100 viviendas por mes”.



Otros objetivos que deben culminarse antes del 10 de abril y que están avanzando son la reconstrucción de la estación de Bomberos, de la Policía Nacional y de la Alcaldía Municipal de Providencia, así como las cinco sedes de las instituciones educativas que se encuentran en la isla.



Otros avances



Además del trabajo en torno a la remoción de escombros y la reconstrucción de las viviendas y los establecimientos, otras de las labores que se han realizado por la reconstrucción del archipiélago incluyen la puesta en marcha de la planta incineradora de residuos sólidos urbanos de San Andrés, con la que se dará atención a los desechos de la ciudad y que entró en funcionamiento esta semana.



Desde el Ministerio de Vivienda se reparó también el emisario submarino, ducto que permite el bombeo de las aguas residuales de la isla y se puso en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). Queda pendiente la licitación de los acueductos pluviales.



Así mismo, ya se estableció en un 100% el servicio de alta y media tensión de la energía eléctrica y del 90% en baja tensión. Otra obra en proceso es el nuevo aeropuerto de Providencia, en el que se está adelantando una intervención para la nueva plataforma, terminal y torre de control.



Laura Lucía Becerra Elejalde

En Twitter: @LauraB_Elejalde