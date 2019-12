¿Recortes tributarios amenazan la calificación de Colombia?

La calificación crediticia de Colombia está bajo amenaza por los recortes tributarios que se están debatiendo en el Congreso, dijo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. La reforma tributaria del Gobierno reduciría sus ingresos en aproximadamente 1% del producto interno bruto en 2022, añadió Cárdenas.



La administración del presidente, Iván Duque, corre un riesgo al apostar por un crecimiento más rápido y una menor evasión fiscal para mantener el déficit fiscal bajo control, aseguró el exminhacienda. "Pone a Colombia en grave riesgo de una reducción en la calificación y eso es algo que debemos evitar", dijo Cárdenas, en una entrevista en Bogotá.



Cárdenas, que se desempeñó como ministro de Hacienda de 2012 a 2018, pidió al Congreso que rechazara algunas de las medidas más costosas, como una propuesta que permitiría a las personas deducir algunos impuestos municipales de sus pagos de impuestos nacionales. Esto por si solo privaría a la tesorería de ingresos equivalentes a 0,7% del PIB, sin hacer mucho para impulsar el crecimiento, explicó.

Incluso al bajar de categoría, Cárdenas dijo que el país aun conservaría su calificación de grado de inversión.



El Ministerio de Hacienda no respondió a un correo electrónico en búsqueda de comentarios.



El Gobierno necesita reducir el déficit a 2,7% del PIB este año, y 2,3% en 2020, para evitar violar los límites establecidos por la regla fiscal que busca la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. Para lograr esto, Duque ha recibido la ayuda de una sorprendente ganancia inesperada de 2.200 millones millones de dólares del Banco de la Republica, y al recurrir al saldo en efectivo de la estatal petrolera Ecopetrol SA.



¿Pero es esto sostenible? No", dijo Cárdenas. "La situación fiscal a mediano plazo de Colombia no se ha resuelto".



Moody's y Fitch califican a Colombia dos grados por encima de nivel de basura, mientras que S&P califica al país con el nivel más bajo de grado de inversión.



El Gobierno dijo el mes pasado que está buscando un dividendo extraordinario de 1.100 millones de dólares de Ecopetrol, de los cuales recibiría aproximadamente 920 millones de dólares.



Cárdenas dijo que siempre se resistió a la tentación de hacer esto cuando era ministro, incluso en tiempos más difíciles. Incluyendo el dividendo especial y los dividendos regulares, la compañía pagara más de 80% de sus ganancias de 2018 a los accionistas, según un estudio de la corredora de Itaú en Colombia.



Si el porcentaje de pago de dividendos es rutinariamente superior a 60% de las utilidades, las finanzas y la calificación crediticia de la compañía se deterioraran, dijo Cárdenas.



¿RECORTE DE TASAS?



Cárdenas, quien como ministro solía presidir el comité de política monetaria, dijo que hay 25% de probabilidad de que el banco central reduzca las tasas de interés el próximo año, si las condiciones externas son débiles y el crecimiento está por debajo del potencial.



Operadores en swaps de tasas de interés pronostican que el banco aumentará su tasa de referencia en medio punto porcentual, a 4,75% el próximo año, pero Cárdenas expreso que no ve "ninguna posibilidad" de que esto suceda.



Desde que dejó el cargo el año pasado, Cárdenas se ha dedicado a la enseñanza de finanzas publicas en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York.





