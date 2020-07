Entregan 75 propuestas para la recuperación

Tras conversaciones entre 115 líderes del sector público, privado, gremios, academia, cámaras de comercio y centros de pensamiento, y bajo el liderazgo de la firma consultora KPMG, se le presentó ayer al Presidente Iván Duque un documento con 75 propuestas para la reactivación económica del país.



Los encargados de llevarle los principales mensajes del documento al mandatario fueron Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad; Sylvia Escobar, presidenta de Terpel; Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y Camilo Bueno, líder de estrategia, clientes y mercados de KPMG Colombia.



Las propuestas estaban enfocadas en buscar una reactivación de la economía a través del impulso a la conectividad, la infraestructura, energías limpias, educación, gobierno coporativo, el mercado de capitales, entre otros.



Según Camilo Bueno, “el ejercicio fue bastante enriquecedor y si bien hay propuestas que son muy sectoriales, todos coincidimos que tenemos que trabajar como país para mejorar la situación económica y de salud de Colombia. Si bien el Gobierno está haciendo un buen trabajo, no puede hacerlo todo solo. Nosotros podemos ser un apoyo en ese proceso”, dijo.



Como ya se ha manifestado en varias ocasiones por parte desde los gremios y la academia, hay varias reformas estructurales urgentes, que incluyen la laboral y la tributaria. Esas últimas dos fueron mencionados en las propuestas, pues son claves para impulsar el crecimiento del país en los próximos años.



En ese sentido, el director de Fedesarrollo dijo que esas reformas son necesarias para generar una aceleración del crecimiento económico, donde serán claves tres dimensiones fundamentales: la calidad de las instituciones para hacer control a la corrupción; la competencia en los mercados domésticos, pero mirando la manera de internacionalizar la economía; y el análisis de las restricciones o las barreras que hay en los diferentes mercados de capital.



Por su parte, Mac Master, agregó que “el nivel de recaudo del país ronda el 13% y no se compara con lo que logran otros países. En la pasada reforma tributaria se hicieron enormes esfuerzos para aliviar las cargas a las empresas, pero no podemos perder el impulso”, manifestó.



Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de una reforma laboral que solucione temas estructurales como la informalidad y la alta tasa de desempleo, que ya se veían antes de la pandemia.



Sobre las propuestas, Bueno le dijo a este diario que los pasos a seguir es que el equipo de Gobierno revise los puntos, escojan algunos de ellos y se empiece a trabajar en las iniciativas con el acompañamiento de los implicados.