Gobiernos locales o nacional: ¿quién responde por la crisis?

La grave situación económica y de desempleo que está viviendo el país pone sobre la mesa la discusión sobre quién debería ser el responsable para la reactivación económica que necesita el país, si los gobiernos locales o el Nacional.



(Lea: Reactivación económica: ¿cuándo comenzará a verse?)

Aunque el debate se ha dado desde que comenzó la pandemia por coronavirus, se hizo más evidente la semana pasada cuando hubo comentarios cruzados entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano.



(Lea: Recuperación económica: ¿qué se necesita?)



La mandataria local manifestó en su cuenta de Twitter que si bien los alcaldes “ya se echaron al hombro” la responsabilidad de librar a las ciudades del pico de la pandemia, ahora le corresponde al Gobierno Nacional sacar al país de la difícil situación laboral. Ante el comentario, Molano cuestionó la tasa de desocupación de la capital colombiana y el papel de la alcaldía en el empleo y recalcó que el empleo “es responsabilidad de todos”.



Más allá de esa discusión, que se dio a través de las cuenta de Twitter de cada uno, las preguntas que quedan son cuáles son los caminos que tiene el país para la recuperación a través de los Gobiernos locales y Nacional, y cuáles son sus roles en ese proceso.



El interrogante se hace en medio de proyecciones de varios analistas, que señalan que Colombia se demoraría entre dos y cinco años en volver a los niveles económicos que tenía antes de la pandemia y el desempleo sería uno de los indicadores más demorados en recuperarse.



Para la historiadora y economista María del Pilar López, profesora de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, Colombia ha tenido dos crisis muy graves, la de 1929 y 1999, que pueden servir como referente a lo que está pasando actualmente.



Sin embargo, por el tamaño de la contracción que se ha registrado en los últimos meses, los impactos de la pandemia nunca se habían visto en la historia reciente del país. “Esos momentos en el siglo XX respondieron a ciclos económicos, pero lo que ha pasado en estos meses es que la economía se apagó completamente”.



Según López, la respuesta de las administraciones ante las crisis de otras épocas era principalmente reducir el gasto, pero lo que se necesita en la situación actual es lo contrario, rol que tienen que jugar tanto el Gobierno Nacional como los locales. “La respuesta del Gobierno debe ser impulsar el gasto y estimular la demanda, a través de un mayor gasto público y eso es lo que están haciendo todos los países, incluso por recomendación de organismos internacionales”.



EL RETO DEL EMPLEO



Por su parte, Carlos Sépúlveda, decano de la facultad de economía de la U. Rosario, explica que ante una situación tan crítica como la pérdida de 5 millones de empleos en el primer mes de la cuarentena, y unos 4,3 millones a julio, se requieren medidas drásticas, que implican unir esfuerzos de todos los actores.



“Todos deben asumir las responsabilidades para que desde que su accionar haya iniciativas para generar empleo. A nivel nacional es importante que se implementen estrategias que brinden todavía más liquidez a las empresas, para evitar quiebras adicionales. Por otro lado, el rol de los mandatarios locales es fundamental y preocupa la posición de ciudades como Bogotá, donde pasan la responsabilidad completa al Estado. Hay que recordar que la capital tiene un peso importante en el PIB y tienen un mayor margen de maniobra para generar empleo a través del gasto público con obras de pequeña y gran escala”.



Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la U. Rosario, reiteró que la creación de más empleos está ligada necesariamente a la recuperación económica, el fortalecimiento de la demanda agregada, y las políticas de incentivos para la contratación laboral de grupos poblacionales especialmente vulnerables, como las mujeres, jóvenes, y personas con discapacidad.



“En el contexto de la pospandemia se puede extender el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) en el periodo de la recuperación, y aumentarlo a un mayor número de empleadores (sean empresas o no). Además, profundizar políticas activas y pasivas en materia de protección contra el desempleo en el marco del sistema de seguridad social. Para el caso de la política local que está incluida en los planes de desarrollo, se han venido incorporando compromisos de trabajo decente”, plantea Jaramillo.



López, por su parte, dice que los gobiernos locales podrían promover empleos temporales, que ayudarían en gran medida a la recuperación de cada región. “Sí creo que se deben implementar estrategias desde las alcaldías y gobernaciones para la creación de empleos transitorios, que prioricen sus recursos en, por ejemplo, la aceleración de obras o compras públicas, pero que focalicen esos recursos en sectores que se ven afectados desproporcionadamente, como los que contratan mayoritariamente a mujeres”.



Concretamente, los expertos consultados coinciden en que si bien el Gobierno tiene mayor músculo financiero para poner en marcha proyectos que apalanquen la reactivación económica, el trabajo de los gobiernos locales debe ser complementario a ese proceso.



Andrés Giraldo, director del departamento de economía de la Universidad Javeriana, hace énfasis en que “los dos juegan un papel primordial. Por eso, debe haber una mayor coordinación entre lo que hacen. Si no lo hacen, el impacto de las políticas locales y nacionales pueden verse mitigadas, mientras que si hay una sincronización, hay mayores probabilidades que tengan más éxito”, concluye.



EL PAPEL DE BOGOTÁ



Por ser la ciudad con el mayor peso en la economía del país, los expertos coinciden en que Bogotá tiene mayores presupuestos que ciudades medianas y pequeñas, por lo que se pueden trabajar en algunos planes para promover el empleo.



“No todos los departamentos y ciudades se han visto afectados de igual manera por la pandemia. Por eso las políticas de respuesta no deben ser iguales en todos los lugares, por eso cada uno tiene un rol importante en la recuperación”, dijo López.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte