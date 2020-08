Recuperación económica: ¿qué se necesita?

Uno de los grandes interrogantes que ha generado la pandemia, más allá del tema de cubrimiento y respuesta de los sistemas de salud alrededor del mundo, es la recuperación económica luego de que se pueda superar toda la contingencia que generó el CoronaVirus.



No es un secreto que muchas actividades empresariales se han visto afectadas y esto ha derivado en una pérdida de empleos global.



Este es tal vez el principal reto para los líderes alrededor del mundo, pues será necesario un “New Deal” para poder reactivar los distintos sectores productivos y que se ponga en marcha un plan que reactive la creación de empleo. Pero ¿qué será necesario para lograr este gran acuerdo económico?



De acuerdo con Carlos León, director del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), más que incentivos de cualquier tipo, es necesario crear una verdadera cultura empresarial en el país.



Según la encuesta de micronegocios realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) el 74.6 % no tiene RUT ni esta legalizado. Esto, es posiblemente por el mito urbano que si se legaliza va a pagar más impuestos. Por eso, es necesario capacitar a los empresarios acerca de sus emprendimientos y de los beneficios de tener una contabilidad y una buena administración. Cabe señalar, que la multiplicidad de trámites y de órganos de control generan pereza al empresario al momento de legalizarse.



“Para formular un plan de estímulo en la creación de empleo, el Gobierno debe sopesar muchos factores: las necesidades inmediatas, las capacidades de las instituciones locales, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y los asuntos pendientes de las decisiones de inversión en infraestructura”, afirmó el experto.



Otros criterios que deben evaluarse en el estímulo o inversión que incluyen la creación de empleo, son el tiempo requerido para comenzar el proyecto y la posibilidad de que los fondos públicos puedan ayudar a movilizar fondos privados.



“Teniendo en cuenta la actual situación donde existe una baja generación de ingreso por las empresas, esto no permite el pago normal de impuestos. Por eso, considero que no se puede generar más beneficios tributarios. Lo clave es que la propuesta de la reforma tributaria sea generada en conjunto con los empresarios y profesionales idóneos”, destacó el profesor.



SECTORES



El vocero considera que todos los sectores económicos son importantes para una recuperación económica.



“Se necesitan medidas políticas integrales a gran escala, que se centren en cuatro pilares: apoyar las empresas, el empleo y los ingresos; estimular la economía y el empleo; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y utilizar el diálogo social entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores para lograr una solución”, destacó el director de Contaduría Pública de la FUSM.



INVERSIÓN EXTRANJERA



Es necesario realizar un estudio de manera global, debido a que la situación actual de riesgo de salud pública sumado a los diferentes casos de corrupción, hacen que los inversionistas piensen con cabeza fría cual es la mejor opción para invertir.



“Colombia es un país con muchos factores atractivos para invertir como es el turismo y los diferentes planes de ocio, los cuales han quedado bloqueados. Esta para obligada permite estudiar las necesidades de los inversionistas extranjeros y reinventarnos para dar soluciones a estas necesidades”, señaló León.



EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.



A medida que avanza la tecnología, la globalización ha reducido la brecha cultural y ha mejorado la economía y los negocios. De esta manera, los empresarios utilizan nuevas herramientas digitales fáciles de usar para promover el desarrollo empresarial y atraer nuevos clientes que se han mudado de locales, nacionales e internacionales.



En este caso, la aparición de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) también ha convertido a la tienda en una tienda digital, y el vendedor apostó a que él es el productor, gerente y anunciante de su propia marca. Actualmente, el local o la oficina se pueden potenciar simplemente con un teléfono móvil, que puede proporcionar fácilmente servicios a clientes de todo el mundo. Con la ayuda de plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp e incluso páginas de ventas en línea, la comunicación se vuelve eficiente.



De esta manera, la tecnología y el espíritu empresarial invitan conjuntamente a los empresarios a desarrollar procesos creativos e innovadores, lo que les permite mejorar, reducir costos y optimizar recursos. Sin embargo, es importante que se realice un ejercicio de acompañamiento y muy juicioso desde MinTic para que este desborde no genere descontrol y posibles de riesgos de ciberseguridad.



Por eso, es necesario que más allá del fortalecimiento de los sistemas de salud, se trabaje a la par con las necesidades económicas que ha generado la pandemia y la reactivación empiece mucho antes de que la “normalidad” regrese.