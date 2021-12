El 27 % de las deudas a hospitales son por servicios covid

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), el 27 % de las deudas, con corte a junio de 2021, a los hospitales y clínicas encuestados corresponde a servicios covid-19.



(Las EPS que más les deben a los hospitales y clínicas en el país).

Las entidades hospitalarias siguen comprometidas con la atención de los pacientes Covid, pero en 2021 se siguen dando dificultades en el relacionamiento con las EPS y según la encuesta de seguimiento de la atención de la pandemia en 2021 el mayor problema son las glosas injustificadas (50%), seguido de las dificultades y procesos de auditoria (31%) y en tercer lugar dificultades para tener autorización de servicios de manera oportuna (28%) y dificultades con la radicación de las cuentas (28%), situación que coincide con las expuestas el año anterior sobre prácticas indebidas de las EPS.

Del total de cartera, con corte a junio de 2021, se estima que el 27% es por covid y el 73% por los servicios no covid, además se estima que están pendientes $195.637 millones por pago por disponibilidad de camas UCI y $39.577 millones de pago de atención a la población migrante.

Entre enero y agosto de 2021 se ha recuperado en un 25%, en promedio, los servicios que prestan los hospitales y clínicas comparado con el año anterior. Sin embargo, este porcentaje varía según el nivel de complejidad. Las que mejor comportamiento han tenido son las IPS de mediana complejidad que han logrado recuperar un 37% y las de alta un 32%, mientras que las IPS de baja complejidad registraron variaciones negativas para el mismo periodo de -11%.

(El covid ha retrasado el saneamiento de las deudas con la salud).

El gasto de los hospitales y clínicas en Elementos de Protección Personal en 2021 se estabilizó en 92 millones de pesos promedio mes por institución, es decir 130% más a lo que se gastaba por este concepto antes de la pandemia.

“El sistema continua, en su operación corriente, con enormes dificultades de cuentas por cobrar que se van acumulando Se han venido administrando y todos los recursos nuevos de adiciones, de disponibilidades, de pagos, de canastas y otras fuentes de financiación vienen a suplir lo que debería ser el flujo ordinario de recursos, entonces la gran conclusión es que seguimos en una batalla que no termina, buscando la sostenibilidad para que el sistema de salud en lo financiero pueda tener equilibrio", dijo, Juan Carlos Giraldo, Director General de la Asociación de Clínicas y Hospitales.

En el caso del corte de cuentas del acuerdo de punto final, explicó que hay un buen avance en el régimen subsidiado porque se había establecido que se iban a recuperar 1,5 billones de pesos y se han ejecutado 1,1 billones de pesos, “pero con algunos cambios y unos plazos que flexibilizaron, nosotros esperamos que a mayo o junio del 2022 se ejecute el 100% de punto final en este régimen y esta es la buena noticia” dijo Giraldo.

Sobre el régimen contributivo el directivo recordó que se estimaban 5,2 billones de pesos y ”hasta el momento las cifras no son las mismas, pero todavía hay remanentes por ejecutar de 3 billones de pesos, es un 40% o menos y lo que falta no tiene claridad, porque muchas de esas cuentas están glosadas, devueltas o no aparecieron, entonces con el gobierno tenemos claro que hay un remanente del billón de pesos y por eso nosotros decimos que va a quedar un faltante y no se va a llegar al paz y salvo, por eso los movimientos como el de la liberación de las reservas técnicas deberían darse para suplir ese hueco en la promesa del acuerdo de punto final”, expuso Giraldo.

PORTAFOLIO