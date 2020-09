Recursos humanos, el eje de la recuperación empresarial

“Si en las pasadas crisis nos salvaron los financieros, de la actual nos van a salvar los expertos en recursos humanos”. Esa es una frase que se escucha por estos días en el mundo, dice Luis Fernando Londoño, Consultor senior de la unidad de Career de Mercer Colombia, al analizar la importancia que ha cobrado esta área para enfrentar todo lo que ha desencadenado la pandemia en las organizaciones.



Y es que si antes tenían que velar por el bienestar y el buen clima laboral, hoy su función está en que desde el trabajo remoto y con tapabocas puesto en las áreas de operaciones, el personal trabaje a gusto, se identifique con la empresa, no se sienta solo, rinda y, al final, se llegue el objetivo central: cumplir las metas de negocio, en medio de una crisis sin precedentes. En eso coinciden expertos y altos directivos de recursos humanos consultados por Portafolio.



Luis Fernando Londoño define lo que podrían ser escenarios en los que se han movido estas áreas de las empresas.



Con sus matices, esto es lo que podrían estar experimentando por estos días. Son comunes las empresas en las cuales la mayoría de la actividad no se concentra en las oficinas sino en las casas de cada colaborador. “Entonces, a estos equipos de talento humano les ha tocado trabajar más tiempo para atender la avalancha de preocupaciones”.



“Es probable que existan líderes enredados, que no han dado la talla y que necesiten acompañamiento y herramientas para manejar a su gente. Y como no están bajo un mismo techo, por ejemplo, se requieren más encuestas, ya no la tradicional de cada año, sino cada cuatro o dos semanas, para indagar las percepciones”.



Esto tiene una serie de implicaciones y la sobrecarga para las personas de esta dependencia es un riesgo.



Lo que están haciendo las organizaciones para reaccionar ante esto es ser más flexible para atender los procesos. Es probable que Talento Humano ya no distinga sus tradicionales áreas como compensación o bienestar, sino que se arman equipos para solucionar rápidamente los retos que van planteando desde las otras áreas. Y se apalancan, a su vez, de mejores herramientas para trabajar en equipo de manera remota.



Por ejemplo, si en mercadeo están usando tableros virtuales o herramientas de seguimiento de proyectos en una área operativa, recursos humanos busca aprovecharlas. Considera que lo que debe estar claro que los activos están pero que serán las personas las que hagan la diferencia por el bien de los objetivos del negocio.



LAS EXPERIENCIAS



Diego Moreno, gerente de Talento Humano de Porvenir, explica que al interior de las áreas operan los business partners y “con este tema de la pandemia ellos se han dedicado a estar muy pendientes del tema de salud y las preocupaciones de la gente”.



El trabajo en casa tiene muchas complejidades y para reforzar la estrategia uno de los cambios importantes que ha aplicado la compañía es la oferta de servicios de asesoría en el plano jurídico, médico y psicológico. Esos servicios hacen parte de nuestro portafolio, lo contratamos a través de una aseguradora”, explicó.



Igualmente, la compañía y el área se ha esforzado por estrategias de comunicación intensas para mantener la moral alta de los colaboradores en estas circunstancias, entendiendo que antes la sede de la compañía era el vínculo con los colaboradores.



Una de las estrategias es la producción de una serie, tipo Netflix, contándole a la gente cómo actúa un colaborador nuestro sin importar el lugar donde este. Además, Porvenir ha acelerado el paso a la formación virtual con su universidad de formación. De hecho, las inducciones remotas han permitido compartir el mensaje del presidente de la compañía.



En el camino, también tuvieron que trabajar para recalcular las metas de desempeño, acordes a las nuevas circunstancias. Incluso, “nos estamos preparando para tener indicadores de gestión de las personas en la casa”, indica.



Por su parte, María Eugenia Cabal, directora de Recursos Humanos de Smurfit Kappa Colombia, explica que “hemos migrado muchos de nuestros procesos y actividades de recursos humanos a la esfera digital, para mantenernos conectados y cerca los unos de los otros”.



Además, indica que se han hecho esfuerzos por mantener al equipo unido, motivado y bajar cualquier tipo de incertidumbre. “En términos de retos, considero que el más importante está relacionado con la anticipación de las necesidades de nuestros colaboradores.



La pandemia ha modificado muchas prácticas de recursos humanos y la forma de trabajar, razón por la cual reconocer los cambios y anticiparse a ellos marcará el éxito de la gestión de los trabajadores”, dice .



Claudia Múnera, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Familia, afirma que se han hecho esfuerzos por apoyar a más de 5.000 colaboradores. En medio de los momentos de incertidumbre, un aliado externo, realizó re una encuesta dirigida al personal y reveló que el 92% confía en las decisiones tomadas por el equipo directivo, y ha sentido un apoyo incondicional de su jefe directo.



Entre tanto, Camilo Mejía Landucci, country manager para BUK Colombia, empresa especializada en transformación digital, dice que se ha notado cómo las organizaciones trabajan intensamente en digitalizar y profesionalizar sus áreas de recursos humanos.



Indica que han acudido más a sus soluciones para fortalecerse en campos como la gestión del talento, la selección, la evaluación de desempeño, y en las herramientas para apoyar y mejorar la toma de decisiones.



Por último, Claudia María Ramírez, gerente general de Visión, también dedicada a la transformación digital señala que la comunicación ha sido clave. En el comité de gestión, que se lleva a cabo cada 8 días, analizamos el feedback de colaboradores, partners y clientes, y definimos acciones de mitigación de riesgos, planes de trabajo para aliviar el impacto en quienes lo necesiten y establecer nuevas iniciativas para darle continuidad a nuestra gestión corporativa teniendo como prioridad la continuidad de la salud física y emocional de nuestra comunidad.