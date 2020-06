Recursos humanos y su papel en el regreso eficiente a las empresas

Dado que ya muchas economías de la región han iniciado su proceso de reapertura gradual de las economías, EAE Business School organizó el panel, ‘Cómo potenciar el talento del capital humano, para ver desde la mirada de expertos cuál es el papel que juegan las áreas de recursos humanos en este proceso.



(Lea: Volver al trabajo en medio de la pandemia, un desafío)

Durante el panel, en el que participaron Eva Roca, Talent Acquisition Manager Iberia en Schneider Electric; Adriana Pulido, Directora Ejecutiva en Adriana Pulido Consultoría & Co; Antonio Catena, Socio Director Territorial para México de Ackermann International; Vidal Flores, Director de APERHU - Asociación Peruana de Recursos Humanos y Gerente Corporativo de RRHH en Grupo Efe; y Esther González Arnedo, Directora del Máster de RRHH de EAE, los panelistas concordaron que el cuidado de los colaboradores debe ser el eje central de las nuevas estrategias que se plantearán las áreas de talento humano.



(Lea: Empresas admiten que empleados laboran más horas en trabajo en casa)



Al respecto, Adriana Pulido, Directora Ejecutiva de la consultora colombiana que lleva su nombre, y quien lleva cerca de 20 años trabajando en esta área, comentó que el gran reto de recursos humanos, las direcciones y sus líderes, es asegurar que las personas sepan en qué momento está la organización, hacia dónde va y cuánto tiempo hay para cumplir metas, de esa manera se alcanza una reincorporación eficiente y clara.



“Con esas connotaciones, será más fácil que los colaboradores se enganchen a las labores después de varios meses trabajando desde casa, muchos podrán estar afectados al dejar a las familias con las que venían compartiendo bastante tiempo, dijo.



Por su parte, el director de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, Vidal Flórez, indicó que “hay que saber gestionar a los colaboradores. Una de las grandes preocupaciones es la reactivación, pero hay que lograrla de forma saludable para la compañía y para quienes allí estarán.



“En este momento se deben implementar tácticas que estructuren capacitaciones para los empleados, ya que alguna manera, deben adquirir otro tipo de habilidades para enfrentar la denominada ‘nueva normalidad’ que dejará la pandemia a nivel global”, enfatizó



En este proceso de reapertura, otro de los desafíos venideros de los departamentos de RR. HH está en la identificación de quiénes deberán seguir teletrabajando, cómo aplicar la normatividad exigida en cada país o cómo rotar al personal de ser necesario. Así lo hizo saber la presidenta de la junta directiva de la Federación Nacional de Gestión Humana (ACRIP), Gladys Vega.



“Muchas empresas querían implementar el teletrabajo desde hace tiempo, pero no habían podido, tuvieron que hacerlo de manera improvisada por la emergencia, ahora hay que aprovechar el momento para dejarlo estructurado de la mejor manera y cumpla con los objetivos que se plantean”, afirmó.



Eva Roca, miembro del concejo académico de recursos humanos de EAE, indicó por su parte que el retorno al trabajo, las organizaciones deben garantizar los medios y protocolos para que los colaboradores no sufran de contagios, afortunadamente los riesgos han ido bajando, pero la responsabilidad de las compañías es prevenir y anticiparse ante esta situación.