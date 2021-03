Red busca ganar espacio femenino en la construcción

Tradicionalmente los empleos en algunos sectores han sido dominados por hombres. En el caso de la infraestructura y el transporte, la participación femenina a nivel global asciende a cerca de 15% solamente, según datos del reporte 'Por la Igualdad hacemos la diferencia' del BID Invest de 2018.



En el caso colombiano, según el Ministerio de Transporte, “se observa un avance muy importante en esta materia”, pues datos de una encuesta sobre Equidad de Género adelantada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2020, dirigida a los concesionarios, contratistas de obra e interventorías, muestra que actualmente el 43% de los trabajadores del sector ya son mujeres.



Ante la necesidad de ganar nuevos espacios para las mujeres en el sector, en noviembre del año pasado llegó al país, impulsada por la firma de inversión en infraestructura John Laing, la red global Women's Infrastructure Network (WIN), una comunidad que a nivel global cuenta con más de 3.000 mujeres y se enfoca en promover la participación y el desarrollo profesional de las mujeres en el sector.



“Vimos que en Colombia no existía una red que agrupara a las mujeres específicamente para el sector de infraestructura, hay redes enfocadas en oil & gas, o en movilidad, pero nos pareció un nicho que podríamos aprovechar, y generar una herramienta para que las mujeres del sector tengan un espacio y un punto de encuentro”, explicó Andrea Moya, líder de la red en Colombia y senior investment manager de John Laing.



Según Moya, el objetivo de la red es que las mujeres que trabajan en temas relacionados a infraestructura no solo puedan compartir conocimiento o expandir su red de contactos, sino que también tengan oportunidades de mentoring por las personas más senior de la red hacia las más jóvenes.



WIN se sustenta en cuatro pilares principales, el primero es facilitar el desarrollo y crecimiento profesional y promover el apoyo entre las mujeres en el sector; segundo, promover el sector de la infraestructura como una opción de carrera a largo plazo que cuente con una red de apoyo conformada por mujeres con alto reconocimiento y experiencia en la industria.



En tercer lugar, la comunidad busca crear una red sólida de contactos que fomente oportunidades profesionales y facilite la colaboración entre los sectores público y privado, y finalmente, proporcionar a las mujeres jóvenes acceso a profesionales de alto nivel para desarrollar oportunidades profesionales y de mentoría.



A nivel internacional, y antes de su llegada a Colombia, la red contaba con presencia en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, por lo que la llegada de WIN a Colombia también representa la llegada de la red a Latinoamérica.



“No tenemos datos que puedan soportarlo, pero hemos podido ver que a nivel regional Colombia está bien situado en materia de participación de la mujer en infraestructura. Eso difícilmente lo vemos en otros países de Latinoamérica, en el mercado peruano por ejemplo es muy escasa la participación femenina, también en México y Chile”, asegura Moya, quien sostiene también que uno de los objetivos de la red a futuro es “lograr datos más específicos de la participación de las mujeres en el sector”.



El año pasado se hizo el evento de lanzamiento de WIN en Colombia y este año el objetivo está en consolidar la red. Para ello se está formando el comité directivo para definir la agenda y el plan de acción.



Otro punto que busca la red es generar inclusión femenina en diferentes niveles empresariales, no solo en cargos gerenciales, y también que no se limite solo a constructoras, sino que genere networking en diferentes eslabones y cargos que se relacionan con la infraestructura.



Por ello, la red espera llegar a otros subsectores, como firmas de abogados especializadas en construcción, firmas de consultoría y de inversión y gestión de infraestructura. “La idea es que esto sea lo más amplio e inclusivo posible, incluso, queremos que estudiantes universitarias interesadas en el sector se sumen”, asegura la líder de WIN para Colombia.



MUJERES EN EL SECTOR



La percepción sobre la participación femenina en n la infraestructura es optimista. Claudia Castillo, gerente de la concesión Alto Magdalena cree que “ha ido mejorando, por las exigencias del gobierno, y e empieza a visibilizarse la necesidad de mujeres en cargos directivos”. Pero asegura que aún “hay mucho por hacer”, y faltan mujeres.



“Colombia está viviendo un proceso de transformación hacía la equidad de género, y sectores como el de infraestructura y la construcción son un ejemplo diciente de esta evolución”, considera a su vez Mónica Calderón, CEO de FiberGlass Isover, compañía dedicada a soluciones para la construcción relacionadas con aislamientos térmico y acústico, impermeabilización y calidad del aire.

DESDE LA ACADEMIA



Según el Sistema de Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación, en programas universitarios de ingeniería civil, en el año 2019 se reportaron un total de 16.125 mujeres matriculadas y 6.951 graduadas.



Esta cifra, representa el 30% del total de los matriculados en esta profesión durante ese año (53.043 estudiantes), y el 32% de los graduados para 2019, que fueron 6.951 personas. Eso indica, que en los últimos años solo tres de cada 10 ingenieros civiles son mujeres en el país.



