Red férrea central lleva 15 días paralizada

El Gobierno del presidente Iván Duque se puso la meta de revivir los trenes en Colombia, y por ello en noviembre del año pasado presentó el Plan Maestro Ferroviario, la hoja de ruta y política pública para, a mediano plazo, reactivar el modo férreo.



Sin embargo, dos de los tres corredores priorizados dentro del primer grupo de vías férreas del plan, y también en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, llevan dos semanas prácticamente sin transportar carga, pues el pasado 15 de abril culminó el contrato que tenía el Consorcio Ibines con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para las obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en los tramos La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito.



“El corredor está parado, no hay administrador y realmente no hay ningún tipo de operación, está en estado de abandono”, aseguró a este medio Francisco José Utrilla, gerente del Consorcio.



De acuerdo con Utrilla, el año pasado transportaron aproximadamente 50.000 toneladas de carga, y para este año la proyección estaba siendo positiva, con cerca de 5.000 o 6.000 toneladas por mes. Esto quiere decir que entre 2.500 y 3.000 toneladas habrían dejado de moverse por la inactividad de los ferrocarriles.



“Como nuestro contrato ha finalizado no tenemos ninguna injerencia en el corredor, estamos fuera de esa administración, pero como operadores estamos expectantes a que haya un administrador que permita las condiciones en el corredor necesarias para volver a mover los trenes”, dijo el representante de Ibines.



Por el tramo Bogotá-Belencito, compuesto por 308 km, el producto que más se moviliza es cemento, con cerca de 93% de la carga, y el restante es en su mayoría palanquilla de acero. Según datos de la ANI, en 2020 se transportaron por este corredor 44.736 toneladas.



En el caso del tramo La Dorada-Chiriguaná, un trayecto de 521 km, aunque los productos de acero (palanquilla, alambrón y varilla) son los que más se transportan por el corredor, también se moviliza materia prima de papel reciclado, agregados pétreos, materia prima de cerámica y cemento. El año pasado la carga que se movilizó por este ferrocarril representó 41.232 toneladas.



Desde la ANI se emitió un comunicado a la opinión pública frente a la culminación del contrato, en el que la entidad aclaraba que el corredor Bogotá-Belencito seguiría operando “como lo ha venido haciendo con el Consorcio Ibines”, y que desde el 16 de abril el contrato de concesión entró en etapa de reversión, “en la que se garantizará el servicio hasta diciembre de 2021”. Además, la ANI dijo que se estima que la operación quede en manos de un nuevo contratista en enero de 2022.



Según conoció Portafolio, la entidad está trabajando en definir un nuevo administrador para el corredor, y se conocería en los próximos días.



LOS EMPLEOS



Otra de las consecuencias de la terminación del contrato fue la pérdida de alrededor de 700 empleos vinculados a la concesión.



“A principios de marzo nos notificaron la culminación de este contrato. El 15 de abril todos los que estábamos trabajando salimos, y las instalaciones en este momento están abandonadas. Estamos cesantes, no estamos vinculados a ninguna empresa de ferrocarril”, dijo Pedro Araque, extrabajador del corredor quien venía desempeñándose como jefe de estación en Tunja.



El nuevo administrador será el responsable de contratar nuevamente a los operarios para el corredor. Desde la ANI se ha sugerido que se considere al equipo que venía adelantando la operación. Por ahora, el tren no está en marcha.



Laura Lucía Becerra Elejalde