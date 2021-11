Reforestar e innovar: la ruta de minas y energía para bajar CO2

Mientras el país transita en la ruta para adaptarse a las metas del cambio climático para disminuir sus emisiones en 51%, y reducir en un 40% el carbono negro a 2030, los sectores de minería, hidrocarburos y energía eléctrica también hacen lo suyo para ponerse a tono con la nueva realidad sostenible.



Sin embargo, las tres industrias no la tienen fácil, si se tiene en cuenta que en el marco de la cumbre climática del COP26, no solo se ha aumentado la presión para acabar con los combustibles fósiles, y con el carbón en particular, sino que ya se comenzarían a tomar medidas para frenar las inversiones para el desarrollo de hidrocarburos líquidos.



SECTORES SE PREPARAN



Sin embargo, ante la coyuntura los frentes minero, hidrocarburos y de energía se preparan para no solo adaptarse, sino también para cumplir con las metas del cambio climático.



Ese es el caso del sector minero, que ha invertido más de $1,2 billones en los últimos tres años en programas para el cuidado del aire, el agua, la reforestación, entre otros.



“Dos de cada tres compañías (65%) que se encuentran en producción cuentan con acciones para mitigar o adaptarse al cambio climático a través de actividades como la medición de la huella de carbono, la optimización en el consumo de energía en las operaciones, la implementación de zonas de conservación ambiental, la reconversión de las flotas para el uso de energías más limpias, el reaprovechamiento de los residuos industriales para la generación, el reuso y recirculación de agua, entre otros”, explicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



Por su parte la industria hidrocarburífera, representados en la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) suscribieron alianzas con miras a consolidar y fortalecer las buenas prácticas de sus empresas para aportar a los compromisos del país frente a la carbono neutralidad.



“Dentro de las acciones que plantea esta alianza se encuentran el desarrollo de proyectos de compensación como siembra de árboles y restauración de bosques; la participación en mercados voluntarios de carbono; la implementación de proyectos de hidrógeno, de tecnologías de captura de carbono, economía circular, y de uso racional y eficiente de energía”, resaltó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.



En el mismo sentido, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, señaló que concretamente las empresas petroleras están avanzando en operaciones limpias y sostenibles.



“Contamos con 58 proyectos de descarbonización y generación eléctrica, con los que le apostamos a reducir 230.000 Toneladas de CO2, y en la recuperación de las cuencas hidrográficas (inversiones US$13 millones entre 2018-2021).

Otro sector que no se queda atrás en cuanto a metas del cambio climático es el de energía eléctrica.



“Colombia tiene una matriz de generación limpia, por lo cual no tiene la necesidad de hacer una transición energética acelerada. Nuestro país cuenta con más del 70% de energía renovable, lo que representa un aporte trascendental para cumplir las metas en la lucha contra el cambio climático”, explicó Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).



LAS EMPRESAS TAMBIÉN



Uno de casos que más suena en el tema de sicronizar las políticas sostenibles con las metas del cambio climático propuestas por el Gobierno es Ecopetrol.



“La empresa se fijó la meta de lograr cero emisiones netas de carbono en 2050 en alcances 1 y 2, y reducir en un 50% de sus emisiones totales de alcances 1, 2 y 3, para ese mismo año. También promovemos la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para incentivar la carbono neutralidad y la resiliencia climática del sector de hidrocarburos en el territorio nacional”, señaló Felipe Bayón, presidente de la petrolera.



En la misma línea ISA, hace su apuesta por lograr la neutralidad en emisiones de carbono. Así, para finales de 2021, el 100 % de las empresas de energía del grupo serán carbono neto y espera reducir 11 millones de toneladas de CO2 para el planeta antes de 2030.



“Nuestro aporte es con la reducción de emisiones mediante ecoeficiencia y movilidad sostenible, contribuimos con el planeta a través del programa de sostenibilidad Conexión Jaguar, en donde cerca de 800.000 hectáreas de bosque serán protegidas con un potencial de reducción de 6 millones de toneladas de CO2, y en innovación, mediante activos ambientales tecnológicos desarrollados a través de blockchain”, señaló Bernado Vargas, presidente de ISA.



Para analistas del sector minero energético, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 2050, así como los otros planes, no son suficientes para lograr las metas planteadas por el Ejecutivo.



“Es necesario plantear la posibilidad de instaurar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, sumideros de carbono y mejoras en procesos de producción mediante la implementación de actividades asociadas a la economía circular y sustitución de combustibles fósiles por combustibles de cero bajas emisiones de CO2 en las operaciones”, indicó Camila Jiménez, senior en Minas y Energía de Baker Mckenzie.



El carbón y combustibles, en la mira de la COP26



(EFE).- La conferencia del clima COP26 ha aumentado la presión para acabar con los combustibles fósiles, y con el carbón en particular, con la firma de tres compro-

misos para ir abandonando la generación de electricidad con hidrocarburos, responsa-

ble del 25 % de las emisiones de CO2.



Así mismo, 23 países se comprometieron a no construir nuevas centrales eléctricas de carbón para acelerar la transición hacia las energías limpias, lo que eleva ese bloque total hasta 42 países, entre los nuevos países se cuentan Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Egipto, España, Nepal, Chile, Ucrania y Polonia. Además en un segundo anuncio Singapur, Ucrania, Estonia o Eslovenia se sumaron al grupo de naciones que se comprometen con la eliminación paulatina del carbón de su “mix energético”.





Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio