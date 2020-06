Reforma a la Dian aumentaría el recaudo en $10 billones, al 2025

Aunque en los últimos años los intentos para reformar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), controlar la evasión y dar la batalla al contrabando han sido múltiples, esta vez el gobierno del presidente Iván Duque está decidido a enfilar sus esfuerzos en tener una autoridad tributaria fortalecida con la que no solo pueda aumentarse el recaudo de impuestos, sino tener una gobernanza adecuada sobre esta institución.



En efecto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) le dio luz verde al Gobierno para tomar un crédito con la banca multilateral hasta por US$250 millones (cerca de $920.000 millones) para proveer de recursos al Programa de Apoyo a la Modernización de la Dian.



El documento Conpes 3993 de 2020 explica que este proceso de fortalecimiento de la entidad tendrá una duración de cinco años e incluye tres objetivos centrales.



En el primero, el Ejecutivo le apunta a mejorar la gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planeación estratégica y la estructura institucional. El segundo, busca optimizar los procesos de gestión tributaria y aduanera para aumentar el recaudo y mejorar la gestión del riesgo, y el tercero, pretende mejorar la eficiencia tecnológica, los datos y la seguridad de la información de la entidad.



Se trata de un desarrollo de la reforma tributaria de 2016, aprobada bajo la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuando se dieron facultades a la entidad para emprender su proceso de modernización. Asimismo, en el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, quedó establecida la creación de un patrimonio autónomo bautizado Fondo Dian para Colombia el cual tendrá la responsabilidad de poner en marcha la transformación de esta institución. Al respecto, el Decreto 1949 de 2019 reglamentó la operación del Fondo Dian para Colombia.



José Andrés Romero, director de la Dian, tiene claro que con este programa se busca no solo optimizar los procesos de la entidad tributaria, sino aumentar la eficiencia de la gestión tributaria y aduanera para así hacer efectivo un aumento de la tributación.



Según el Conpes 3993 de 2020, la Dian “no ha presentado un buen desempeño” lo cual se ve traducido en un recaudo tributario promedio menor en 1,5 puntos del PIB frente a otras naciones de América Latina para los años 2014 a 2018.



Por otra aparte, en el informe Doing Business del Banco Mundial -el cual revisa el componente de facilidad para pagar impuestos en 189 países- Colombia todavía no sale bien librada en la medición, pues hoy ocupa la posición 146.



Ahora bien, en términos de recaudo –uno de los problemas que tiene el Gobierno en tiempos de pandemia–, el plan de modernización de la Dian parte de un volumen actual de tributos que equivale al 13,8% del Producto Interno Bruto (PIB) –esto equivale a unos $135 billones–. Pero mediante la implementación de esfuerzos para mejorar la tributación, la meta para el final del programa en mención será un recaudo de 14,7% del PIB, es decir , unos $145 billones anuales. Tan solo en los tres primeros años de implementación, se espera que el recaudo general suba del actual 13,8% del PIB al 14,2%. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había señalado que el país tiene un potencial de ingresos estimado en 33,4% del Producto Interno Bruto.



Por otra parte, el Conpes señala que en términos de modernización tecnológica la Dian ha tratado de adaptarse a los cambios normativos. Sin embargo, en lo corrido de los últimos 15 años las actualizaciones en ese frente han sido pocas.



Al respecto, el Director de la Dian manifestó que con la actualización de la plataforma tecnológica va de la mano de un mejor uso de datos y, también, de una información de los contribuyentes más blindada lo cual será fundamental para gestionar el riesgo.



Otro de los elementos que contendrá este plan de reforma busca que se actualice el modelo de recursos humanos de la Dian para así contar con un personal que se ajuste a las necesidades puntuales.



Horacio Ayala Vela, exdirector de la Dian, aseguró que “son múltiples las veces en las que se ha hablado de modernizar a la entidad, pero hay un elemento básico: no tenemos una carrera administrativa tributaria. Hay gente que sabe de impuestos, pero no de administración tributaria”.



De acuerdo con el experto, es una necesidad urgente que la Dian cuente con personal que haga verdaderas carreras de administración tributaria. “En la entidad pasa que a un funcionario lo pueden poner en cualquier área. Todo porque no hay gente que se haya preparado para la administración tributaria”, explicó.



A su vez, Olympo Morales Benítez, director de la Especialización de Derecho de la Universidad del Área Andina, destacó de esta apuesta del Gobierno Nacional para darle un vuelco a la entidad que es importante que la Dian esté apoyada en inteligencia artificial, y por supuesto en sus funcionarios, para mejorar su eficiencia. “Es claro que con estos cambios se hará un seguimiento más detallado a los contribuyentes. Sin embargo, lo que se quiere es facilitarles la vida y no solo fiscalizarlos. Además, es clave que se produzca un mayor recaudo y que se amplíe la población de contribuyentes”, afirmó Morales.



Por otra parte, la reforma a la entidad también comprende crear un modelo de integración de factura electrónica a los procesos de control de la Dian, mejorar los procesos de trazabilidad y control aduanero con la tecnología, modernizar procesos de inspección en los puertos, reforzar el sistema de apoyo al Operador Económico Autorizado y la declaración anticipada.



Además, la reforma traerá -para el año 2014- una reducción de 22 a 17 días en el tiempo de liberación de mercancías para importación.



COSTOS PARA TRANSFORMAR



El Conpes 3993 de 2020 muestra que los US$250 millones que el país pedirá como préstamo a la banca multilateral para reformar a la Dian estarán distribuidos de la siguiente forma: el componente de organización institucional y recursos humanos recibirá cerca de US$26,1 millones (un 10,5% del total), mientras que al reforzamiento del control y del cumplimiento tributario y aduanero irán US$21 millones.



A su vez, el componente de plataforma tecnológica, datos y seguridad de la información recibirá US$192 millones (77% del total de recursos). Finalmente, otros costos (como los fiduciarios, administrativos y de gestión técnica) costarán US$10 millones.