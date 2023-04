Reforma a la salud entra nuevamente en ‘cuidados intensivos’

La reforma de la salud entró de nuevo a cuidados intensivos. En los partidos políticos no petristas que forman parte de la coalición de Gobierno —Liberal, Conservador y 'la U'— hay molestia porque fueron informados que la ministra Carolina Corcho se mantiene en no incluir sus observaciones para modificar la ponencia del texto que sigue su trámite en el Congreso.



Desde las colectividades se informa que hay escepticismo. "El expresidente César Gaviria y Efraín Cepeda están muy molestos con la actitud de la Corcho", le dijo una fuente a EL TIEMPO.

“Queremos nuestras líneas rojas liberales en el proyecto, ella manda a decir que no. No tenemos nada más que hablar con la señora, pero no me presto para destruir el sistema de salud de los colombianos, conmigo y el Partido Liberal no cuenten para semejante acción", se le escuchó decir al expresidente Gaviria.

"Soy consciente que el sistema de salud debe tener ajustes, mejorarlo. Pero para mejorarlo no tenemos que acabarlo, tenemos que construir sobre lo construido, fortalecer el sistema de salud de los colombianos no empeorarlo estarizandolo y burocratizándolo", agregó el exmandatario.

El expresidente y jefe único del liberalismo se ha mostrado, en las últimas horas, muy crítico de la ministra.

"La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad", afirmó él.

El líder del partido Liberal, que llevará al Congreso una ponencia alternativa de reforma a la salud poniendo en aprietos la del Gobierno nacional, dijo también que "se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas".

Para Gaviria, "salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de Hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas. Sí, se pueden y deben aceptar mayores recursos para las regiones más apartadas y remotas, pero es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, máxime cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja que es la gestión del riesgo en salud".

"La ministra, dice el expresidente, considera que el Estado colombiano fácilmente puede asumir el colapso del sistema y la decisión de un sistema de salud completamente público en su esencia".

Los duros comentarios del expresidente contra la ministra van en línea con una tesis que ha defendido él: las dificultades para lograr consensos pasan por ella mientras que con el presidente Petro fluye más la conversación.

"Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface", dijo hace unos días.

"La ministra es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo", agregó Gaviria en el foro La tercera vía para reformar el sistema de salud de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora.

La nueva situación se produce precisamente el día en que la agenda figuraba el inicio formal de la discusión.

En efecto, aunque todo estaba listo para que el primer debate de la reforma de la salud se realizara este jueves, el presidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, anunció que la discusión será la siguiente semana.

El congresista del Pacto Histórico explicó que la decisión se tomó para que los ponentes puedan estudiar las 133 proposiciones de los partidos de 'la U' y Conservador.

"La Comisión VII decidió no abrir el debate este jueves de la reforma de la salud con el objetivo de darles las garantías a los partidos y a los ponentes para que el nuevo articulado que ha sido presentado pueda ser trabajado de manera tranquila, para poder allanar bien los espacios y darles las garantías a todos los sectores de participación", comentó Escaf.

