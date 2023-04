Aprobado el informe de la ponencia de la reforma de la salud

Este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se continuó la discusión del proyecto de Ley 339, por medio del cuál el Gobierno pretende transformar el sistema de salud en el país.

Con 10 votos a favor y solo 8 en contra, se aprobó el informe de ponencia, lo que da paso a que se vote artículo por artículo. Medida importante, porque si se hundía el informe, ahí sí se hundía la reforma de la salud.

Así, con las cosas tal y como están, el Ejecutivo deja la puerta abierta para seguir negociando con los partidos.

En el transcurso del debate, los representantes expusieron sus preocupaciones de la ponencia y los puntos que resaltan.

En el transcurso de la exposición de la ponencia de Gobierno, el representante y ponente Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) mencionó que “la reforma a la salud no es para cambiarle el nombre a las EPS, porque eso sería traicionar al pueblo colombiano. No cuenten con nosotros para traicionar al pueblo colombiano. Nosotros no vinimos al Congreso de la República a cambiarle solamente el nombre a los que han hecho negocios con los recursos públicos de la salud”.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Vargas, de las curules de paz, expuso los cuatro principales puntos de la propuesta del Gobierno.

Además, los Conservadores se mantienen en que van a votar negativa la apuesta de Carolina Corcho. La representante Katherine Miranda, del Partido Verde, resaltó que el Gobierno pidió la salida de viceministros para presionar votos en la reforma de la salud. A lo que agregó las pocas claridades en el costo fiscal de la iniciativa.

Lo que se votó y no pasó fue la posibilidad de que se vote ese articulado de manera nominal, es decir, que se conozca quién votó qué.

PORTAFOLIO