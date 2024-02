Costos médicos subirían un 12,4% en 2024 y con la reforma de la salud lo harían aún más

El entorno inflacionario al que se han sometido diferentes regiones del mundo viene trayendo complicaciones en Colombia, por cuenta del incremento de los costos médicos.



Además, se suma un panorama que podría tornarse aún más oscuro según expertos, derivado de la incertidumbre que genera la reforma a la salud que este mes se iniciará su debate en el Senado.



De acuerdo con un informe de la firma AON, en el país los costos médicos tendrán un aumento de 12,4% durante el 2024. Por esta razón, la firma estimó que la tasa general de este rubro aumentará un 72%, frente al incremento registrado en 2023 que fue de 7,2%.



Cabe resaltar que el cálculo se realiza teniendo en cuenta índice de inflación de 4,2% en el 2023 y de 5,4% en el 2024, como lo estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Colombia no sería el único país afectado de la región, pues solo para América Latina y el Caribe se proyectó que la tendencia en costos para este sector subiría en el 11,7% este año, en comparación con la mundial que aumentará 10,1%.



“Las tasas aquí consignadas representan los aumentos porcentuales en los costos unitarios de los planes médicos, que serán impulsados por la inflación de precios, los avances tecnológicos en el campo médico, los patrones de uso de los planes y el traslado de costos de los programas sociales”, dice el informe.



Según lo dicho a Portafolio por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, el sistema colombiano debe encaminarse a crear nuevas fuentes de financiación que le garanticen los recursos suficientes para afrontar la presión de los factores mencionados por AON en el mediano y largo plazo.



“Actualmente el sistema de salud atraviesa por un escenario de desfinanciación del sector, a causa de la insuficiencia en la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como lo han manifestado los gremios y Centros de Pensamiento, sumando a los retrasos en los pagos a las EPS por concepto de Presupuesto Máximo”, argumentan.

Adicionalmente el centro de pensamiento menciona la necesidad de que se incremente el presupuesto en salud cada año, ya que el sistema no es ajeno a la variabilidad económica de las tendencias mundiales.



“Al no ser suficiente, derivaría en que se acentúa aún mas el déficit del financiamiento en el sistema de salud de Colombia, que arrastra desde años atrás, sobre el que actualmente existe”, mencionan.



En la misma línea, el vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Mario Cruz, detalló que las implicaciones individuales y sistemáticas del aumento del costo en salud en el país encarecería el plan básico y los planes voluntarios actuales.



Frente al primer caso, aseguró que esto implicaría una mayor presión para las finanzas públicas y para el sistema de salud. Mientras que para el segundo, afectaría las medicinas prepagadas, pólizas y planes complementarios incrementado su precio, “pagos que saldrían del bolsillo de las familias y empresas”, dijo.



Por esta razón, el economista de la Universidad del Rosario y experto en salud, Paúl Rodríguez, mencionó que el problema base de que aumenten los costos parte de que inevitablemente el gasto sube y alzaría más que el crecimiento económico del país.

Sin embargo, aseguró que esta situación no solo afectaría a Colombia, sino que también es una tendencia que se evidencia a nivel mundial y regional.



“La razón principal está en los insumos, especialmente medicamentos. En consecuencia todos los países están buscando estrategias para minimizar el gasto, intentando que el impacto sea lo menor posible sobre la salud”, afirmó el académico.



Se suman presiones

Además de las proyecciones de que el aumento de costos ya prende alarmas del sector, los expertos consideran que la actual reforma a la salud, que pronto comenzará a debatirse en el Senado, inyecta más incertidumbre a la sostenibilidad financiera del sistema.



Según Así Vamos en Salud, actualmente el escenario macroeconómico complejo redundará en la inadecuada e inoportuna atención a la población que demanda servicios, sobre todo en pacientes en condición ya sea de enfermedad crónica o de alto costo.



Por esto, aseguran que es necesario tener “claros los escenarios fiscales para la implementación de la reforma que esta proponiendo, ya que tiene cambios estructurales y un régimen de transición que requeriría recursos adicionales”.



Además, el docente de la URosario, insistió en Colombia no está buscando minimizar el impacto del gasto en salud, sino que se está “embarcando” en una reforma que “destruye los pesos y contrapesos” diseñados para contener el gasto y mantener un buen nivel de salud, “y la forma de contención actual es a través de desfinanciar el sistema. Puede que se logre contener, pero a costa de muertos”.



También Mario Cruz aseguró que la incertidumbre por la reforma ha llevado más personas a solicitar servicios de salud, lo que conduce a una mayor siniestralidad en términos técnicos.



“Por eso, un escenario de crisis financiera se manifiesta en pérdidas técnicas, defectos patrimoniales, mayores deudas y problemas en prestación de servicios. Ya estamos ahí”, advirtió.



