Preocupaciones que siguen teniendo los empresarios sobre la laboral

La reforma laboral de Gustavo Petro está lista para su primer debate ante el Congreso. Ayer se radicó finalmente la ponencia ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes, y el texto, compuesto por 82 artículos, tiene varios cambios frente al proyecto original.



Si bien la ponencia recoge ajustes en algunos puntos, el texto aún no convence a varios sectores del empresariado, que han levantado la voz sobre los impactos que traería el proyecto.



Uno de los puntos que cambian en la ponencia frente al texto original, y que ha sido centro de varias discusiones, tiene que ver con la jornada laboral. En el proyecto inicial se proponía un horario de 6:00 am a 6:00 pm para la jornada diurna, y a partir de esta hora el inicio de la jornada nocturna y el pago de los recargos.



Sin embargo, la ponencia fijó la hora de inicio del trabajo nocturno a las 7:00 pm., tras considerar que “la fracción de 6:00 a 7:00 pm es la de mayor impacto”.



Frente a este punto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó que el recargo nocturno, “es un elemento de concertación y de diálogo”, tras más de 11 reuniones conjuntas entre el Gobierno y los ponentes.



Otro de los cambios que trae la ponencia frente al proyecto radicado está en los recargos en el pago de los dominicales. Aunque se mantiene el cambio que llevaría los recargos de 75% a 100%, se estableció que sería de forma gradual, e iría incrementando entre 2024 y 2026. Así, se pagarían al 80% a partir de julio de 2024, 90% desde julio de 2025 y se llegaría al 100% desde julio de 2026.



“Para algunas empresas, por ejemplo, restaurantes o tiendas de ropa, que tienen mayores ventas los domingos, puede implicar replantearse si pueden continuar prestando servicios los días feriados, teniendo en cuenta los costos que esto les puede generar vs los ingresos que perciben. En caso de que la estructura de costos no permita cubrir los pagos adicionales de domingos y feriados”, explicó Cristina Gómez-Clark, directora de la firma Álvarez & Marsal.



Otro de los grandes cambios está en la creación de un contrato especial o alterno para la vinculación de trabajadores de plataformas digitales de tecnologías de reparto, mientras el proyecto original hablaba solo de una relación laboral.



Las empresas



A pesar de los cambios en el proyecto, las medidas aún no dejan tranquilos a los empresarios, quienes argumentan que los mayores costos impactarían sus operaciones y que, además, el proyecto no presenta incentivos para la generación de empleo formal.



“Tal como quedó redactada la ponencia, se deduce que poco se tuvieron en cuenta las recomendaciones de gremios y organizaciones económicas y que sigue siendo una reforma que profundizará los privilegios de unas minorías, creará múltiples cargos sindicales protegidos por fuero, aumentará sustancialmente los costos para los empresarios y emprendedores y conducirá a la pérdida de empleos formales, sin dar solución al desempleo y la informalidad”, aseguró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



El dirigente gremial aseguró que el texto mantiene artículos que generan altos costos, y no tiene en cuenta a cerca de 16 millones de colombianos, entre informales y desempleados.



El gremio de los micro, pequeños y medianos empresarios, Acopi, vio con buenos ojos que se hayan acogido algunas propuestas presentadas desde la asociación, como son la gradualidad en la remuneración del trabajo en días de descanso, o la ampliación del contrato a término fijo a tres años.



De otro lado, desde Campetrol, gremio que representa a 162 empresas de la industria de petróleo, gas y energía, hicieron un llamado al Congreso para tener presente los impactos que podría tener la reforma en el tejido empresarial y el empleo, y pidió trabajar por “una reforma equilibrada, que promueva la formalidad y la creación de nuevos empleos, al tiempo que promueva una mayor competitividad del país”

La U presentó su ponencia

El representante a la Cámara por el Partido de la U, Victor Manuel Salcedo, radicó una ponencia alterna ante la Comisión VII este 17 de mayo. En esta, se presentan algunos cambios como la propuesta de que el trabajo nocturno inicie desde las 8:00 pm, y que este horario pueda bajar a las 7:00 p.m. solo si se reduce la tasa de informalidad nacional a 45% y la de desempleo a 9%. Otra propuesta está en el pago de los dominicales, que se haría sobre una base del 85%.



La ponencia fue radicada luego de que el Partido se declaró este miércoles en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro. La bancada dijo que acompañará propuestas que beneficien al país y se apartarán de los proyectos con impacto negativo.



