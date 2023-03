Rappi y otras, atentas: esto dice la reforma laboral sobre plataformas

Con el fin de que Colombia se adapte a los cambios y a las exigencias del mercado laboral colombiano, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Trabajo, definirá los lineamientos para la regulación del trabajo en plataformas digitales, a través de la reforma laboral que presentará en las próximas semanas.

El borrador del proyecto de ley, que se conoció esta semana, incluye un capítulo completo sobre las disposiciones para el trabajo en plataformas digitales.

“A efectos de la presente ley, se entenderá por ‘plataforma digital de trabajo’: toda persona que presta un servicio comercial en el que se cumplen todos los requisitos siguientes: a) se presta, al menos en parte, a distancia por medios electrónicos, como un sitio web y/o una aplicación para dispositivos móviles; b) se presta a petición de un destinatario del servicio; c) implica, como elemento necesario y esencial, la organización del trabajo realizado por personas físicas, con independencia de que este se realice en línea y/o en un lugar o área determinada. Toda persona física que realice trabajo en estas plataformas, es trabajadora y por tanto amparada por los principios de esta ley”, define el texto sobre el concepto de trabajo en plataformas digitales.

El proyecto también habla de las garantías en el trabajo y el acceso a la información y a seguridad social de los trabajadores que laboran bajo este modelo.

Por su parte, el artículo 32 del borrador modificaría el código sustantivo de trabajo así: “Hay contrato de trabajo en plataformas digitales cuando los trabajadores y trabajadoras laboran para estas en la realización de tareas de reparto o entrega, en consecuencia son sujetos de todas las garantías individuales y colectivas, derechos y prestaciones del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas laborales”.

Para el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Felipe Parra, la regulación del trabajo en plataformas digitales es uno de los ejes de la reforma, pues para el Gobierno este ha sido uno de los propósitos del presidente Petro, incluso desde que era candidato.

Aunque esta propuesta es positiva porque incluye los cambios en las dinámicas de trabajo, aún hacen falta insumos para definir las disposiciones del amplio universo de plataformas que hay, además de que se integren con el modelo ya existente.

“De alguna manera el código sustantivo del trabajo no responde a las nuevas dinámicas laborales porque no tiene una normativa que resuelva los cambios que ha tenido el trabajo en los últimos tiempos. Aunque es positivo, preocupa que la propuesta no integre las disposiciones actuales. Tenemos que mirar cómo engranamos todas esas nuevas disposiciones normativas a estas nuevas realidades de trabajo con lo que ya tenemos establecido", advierte el experto.

