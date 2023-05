Los cambios en la laboral no solucionan impacto en empresas

La ponencia de la reforma laboral trae cambios en relación con las jornadas nocturnas, que empezarían desde las 7:00 p.m. y no desde las 6:00 p.m., como buscaba el proyecto original; también propone una gradualidad en el recargo de los dominicales, con lo que se llegaría a 100% en 2026, y además plantea una mayor transitoriedad en la licencia de paternidad, así como otras medidas.



Sin embargo, para los empresarios y expertos estás decisiones no corrigen algunas críticas de fondo al proyecto.



El sector del comercio es uno de los que más ha levantado la voz. Carlos Hernán Betancourt, que representa a los centros comerciales en Acecolombia, comentó que los cambios con la nueva ponencia son pocos.



“Estamos planteando lo que es ser el país que más temprano considera la noche y que más alto tiene el recargo. En general, los recargos están entre el 25% y el 15%, nosotros estamos en el 35%. Y los horarios normalmente arrancan a las 8:00 p.m., pero ahora hablamos de las 7:00 p.m. Solamente Ecuador inicia a esa hora”, dijo.



El vocero del sector planteó que se analice y se haga una diferenciación entre los sectores que operan en horarios de oficina y aquellos que, como los centros comerciales, demandan personal que se dedica a atender a las personas cuando no están en los horarios tradicionales de trabajo. “Si castigamos a los sectores que no están en ese horario, al final del ejercicio se encarece el entretenimiento, el abastecimiento y el comercio”, advirtió.



Las actividades relacionadas con ocio y recreación son unas de las que sentirán más el impacto. Ángela Díaz, presidente ejecutiva de Acolap, Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, señaló que las medidas planteadas, si bien son progresivas, tendrán un impacto para el sector. “El hecho de que la aplicación sea progresiva representa un alivio, así como el cambio en el horario nocturno. No obstante, eso no cambia el hecho de que nuestro sector será uno de los más impactados con la reforma laboral”.



Cabe destacar que empresarios que operan cines, bares, gastrobares, restaurantes también han manifestado su preocupación, ya que ante las medidas también se verán impactados.



Guillermo Henrique Gómez París, director ejecutivo de Acodres, el gremio de los restaurantes, afirmó que "es un alivio" el nuevo texto de la ponencia, comparado con la propuesta inicial. "Sin embargo, sigue siendo desventajoso para nuestro sector que está afectado por la inflación y el alto endeudamiento que nos quedó en pandemia", señaló.



Recordó que a partir de julio se recorta la jornada laboral y todo encarecimiento de la operación hoy causa un impacto enorme en la sostenibilidad del modelo de restaurantes. Dijo que el sector que representa se siente más identificado con la ponencia del parlamentario Victor Salcedo.



Esta es una ponencia alternativa que se radicó desde el Partido de la U, que busca que el trabajo nocturno inicie desde las 8:00 p.m., y además propone que la remuneración de los dominicales y festivos tenga un recargo de 85% sobre el salario ordinario.



Los expertos

“Hay unos cambios puntuales, pero siguen siendo muy superficiales”, aseguró Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral y del Departamento de Derecho Laboral de la U. Javeriana. Según la experta, además, aquellas modificaciones sustanciales que se han señalado sobre el proyecto no se están haciendo.



“Todavía está la extensión de costos laborales cuando existe tercerización, no se avanza en una apuesta por formalizar el grueso de la población que trabaja más allá de los pocos privilegiados que tienen un contrato de trabajo y en aspectos colectivos tampoco hay cambios sustanciales”, aseguró Morad.



Según la jurista, se mantiene un golpe fuerte en los costos, que se ha destacado desde análisis de entidades como el Banco de la República, observatorios académicos y centros de estudios.



Por otra parte, Juan Carlos Guataquí, consultor y experto en temas laborales, destacó que un elemento que se ha dejado de lado es la productividad laboral, y que el foco debería estar allí.



“Las reformas implican costos, los dominicales, horas extras, licencia de paternidad, despidos, pero una vez esos costos entran al mercado laboral, se podrían contrarrestar con mayor productividad”, comentó.



