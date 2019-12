Reforma laboral pasó su primera ‘prueba de fuego’ en el Congreso

El proyecto de ley con el que se busca reducir la jornada laboral de los colombianos, de 48 a 45 horas a la semana, pasó su primera prueba en la Comisión Séptima del Senado al recibir el visto bueno este martes.



“Esta iniciativa, inicialmente del Centro Democrático, es de todo el Congreso y de toda la Comisión Séptima porque ha venido teniendo un consenso muy importante y se reduce la jornada laboral de los colombianos de 48 a 45 horas a la semana, gradualmente en tres años; El primer año se reduciría una hora; el segundo año, dos horas; y el tercer año, tres horas", dijo Álvaro Uribe, senador del Centro Democrático.



Agregó que con esto el trabajador tendrá un alivio porque puede contar con tres horas menos a la semana de jornada de trabajo, sin que le bajen el salario, que le va a permitir más tiempo de familia, deporte y educación.



Luego de este primer examen en el Legislativo, a esta iniciativa le queda faltando recibir el visto bueno en tres debates más antes de pasar a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.



Según el proyecto de ley, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, esta jornada se podrá dividir en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo cuando se trate de labores especialmente insalubres o peligrosas (en las que el Gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes).



Tampoco aplicará para los adolescentes entre 15 y 17 años, quienes sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde. Igualmente, señala que los adolescentes mayores de 17 años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.



"MÁS HORAS DE TRABAJO NO DAN PRODUCTIVIDAD"



Según argumenta el proyecto de ley, la Encuesta de Uso del Tiempo del Dane muestra que los colombianos trabajan en promedio 8 horas y 25 minutos al día, pero la productividad laboral no ha tenido aumentos considerables en los últimos años, ya que en 2016 fue de 0,6%, en 2017 de 0,44 por ciento y para 2018 fue de 1.67 por ciento



Además, según la iniciativa a la fecha, según la Matriz de Trabajo del Dane, hoy en día el promedio de horas trabajadas a la semana es de 45,1, toda vez que los hombres trabajan en promedio 47,8 horas y las mujeres 42,3 horas.



"Dado este promedio de horas laboradas semanalmente se propone en la presente iniciativa una disminución de la jornada laboral a 45 horas semanales, que es la que se tienen ya implementada en la práctica la mayoría de empleadores", recalca el proyecto.



Además, el argumento de fondo del proyecto es la motivación e incentivar a los trabajadores a realizar su trabajo de forma más eficiente.



Según los argumentos de la iniciativa "existen factores internos y externos asociados a la productividad empresarial. Dentro de los primeros están todos aquellos elementos que se generan en el interior de la empresa o que dependen de ésta y que tienen una influencia directa en los niveles de productividad de sus trabajadores, como la calidad de los recursos, la adaptabilidad de la empresa al sector, el nivel de capital, el empleo de equipos y tecnologías y la motivación. Este último es quizás el que más incidencia tuvo en la formulación de la presente iniciativa, por cuanto no puede existir productividad sin motivación".



