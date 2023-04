Fondos privados alertan por impacto de reforma pensional en el ahorro

Mientras el Congreso de la República trabaja en la ponencia para primer debate de la reforma pensional, los fondos de pensiones se dieron cita en Cartagena, en el congreso anual de Asofondos.



Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) reiteraron su compromiso con que en Colombia se lleve a cabo una reforma, pero también insistieron en su preocupación para que se mantenga la vocación de ahorro en el sistema, y que se piense en un proyecto que aumente la cobertura.



“En este contexto es de crucial importancia valorar la responsabilidad del Congreso, así como la posibilidad que tenemos de acompañarlos y aportar a este debate. Desde Asofondos hemos dicho que sí es necesaria una reforma y que sí es necesario evolucionar”, aseguró Marcela Giraldo, presidente del Consejo Directivo de Asofondos y también presidente de Colfondos, una de las cuatro AFP.



Sin embargo, Giraldo también hizo un llamado a tener en cuenta la capacidad financiera del sistema, y la necesidad de generar reservas para el pago de pensiones en el futuro.

Giraldo propuso trabajar en el perfeccionamiento del sistema de capitalización, de la mano con educación financiera.



Además, a pensar en políticas públicas que mejoren las condiciones del mercado laboral, con el fin de mejorar los niveles de cotización y, por ende, las condiciones de pensión. Portafolio conversó también con Miguel Largacha, presidente de Porvenir, quien destacó que la reforma tiene cosas positivas como que unifica los sistemas, amplía el pilar solidario y reconoce otros temas en los que faltaba avanzar, como el reconocimiento a las personas en condición de discapacidad y las madres cabeza de familia.



“Pero esta reforma no aumenta los pensionados. Y no solo no se va a aumentar la cobertura, sino que tendrá un costo muy grande, un impacto significativo en el mercado de capitales y el ahorro nacional”, dijo.



Largacha destacó que por muchos años, y varios periodos de gobierno, se ha pedido un cambio en las reglas del sistema de protección a la vejez, pues, lo que tenemos hoy en día es insuficiente.



Por otro lado, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, el gremio que representa a las cuatro AFP en el país (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), dijo que “esto es una conversación respetuosa porque nos criticamos mutuamente, esa es la actitud que debemos tener, hemos resaltado las cosas positivas del proyecto”.



Entre estos puntos, Montenegro destacó la ampliación del aumento del monto a la línea de pobreza en el pilar solidario, la eliminación de los subsidios a las pensiones más altas, la conversión de los Beps en un pilar semicontributivo más amplio.



Mensaje a mercados



En el marco del evento, el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, se refirió al impacto de los relevos en el gabinete ministerial y, en particular, a la salida de José Antonio Ocampo del ministerio de Hacienda.



“El mensaje que queremos dar está en la necesidad de que los inversionistas profesionales actúen y tengan la capacidad de estar tomando decisiones basadas en el elementos fundamentales y estructurales y no es sesgos de coyuntura o de un momento particular”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio