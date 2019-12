Estos son los cambios que tendrá la reforma tributaria

Con 29 cambios arrancará en las próximas horas la ponencia de la reforma tributaria en el Congreso.



Las modificaciones fueron aprobadas en comisiones terceras conjuntas. El más importante de estos ajustes es el cambio realizado con el IVA a algunos medicamentos, que pasan de ser excluidos a ser exentos.



(¿Cómo están los votos en el Congreso para aprobación de la tributaria?).

En el paquete están las provitaminas y vitaminas, antibióticos, productos inmunológicos modificados, entre otros.

La propuesta fue liderada por parlamentarios como Cristian Garcés, Efraín Cepeda, Fernando Araújo y Richard Aguilar, para mencionar solo algunos de los que respaldan la medida que llevaría a que el Estado deje de percibir al menos 300.000 millones de pesos. Sin embargo, al decir de Cepeda, “este ingreso que dejará de recaudarse tiene un fuerte impacto social para el bolsillo de los colombianos, en uno de los temas más importantes: la salud”.



La medida busca también subsanar una competencia desleal que hay entre laboratorios, teniendo en cuenta que los bienes exentos de IVA son aquellos que están gravados (tarifa cero), pero dan derecho a devolución del impuesto; mientras que los excluidos no causan IVA, motivo por el cual no pueden descontar los valores pagados ni tienen derecho a devolución.



El parlamentario dijo que se creará un mecanismo de verificación para que el beneficio sea trasladado al consumidor, que es en últimas el motivo de la medida. Por lo demás, las novedades incluidas en el texto contienen artículos nuevos que, según la senadora María del Rosario Guerra, “son ajustes a algunas normas”.



Lo cierto es que allí se incluye, por ejemplo, que en el momento en que se tome la decisión de cerrar un establecimiento porque ha incurrido en prácticas de evasión, ya no se pondrá un cartel que diga ‘cerrado por evasión’, sino ‘cerrado por la Dian’.



(Los reparos de la academia a la reforma tributaria).



En la nueva ponencia se incluyó también la creación del fondo de fuentes alternativas de pago para el desarrollo de la infraestructura (FIP), un patrimonio autónomo administrado por el Gobierno o la entidad que este designe.



También hay una propuesta sobre Electricaribe, que señala que “para garantizar la continuidad de la prestación de energía en la Costa Caribe, se crea un vehículo para la inversión de recursos en instrumentos de capital emitidos por empresas de servicios públicos de energía oficiales, privadas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y recompra, entre otros”.



En los ajustes al texto que será votado se incluyeron artículos como: “El 20 por ciento de la contraprestación recibida por entidades del orden nacional en los contratos de concesión o alianzas público-privadas se destinará a los distritos o municipios en donde estén los aeropuertos”.



También se busca que “se graven con el impuesto predial las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la explotación comercial de los aeropuertos”.