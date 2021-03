Gremios, a la espera de más detalles para tomar posición de tributaria

Luego de la presentación a puerta cerrada de algunos detalles de la reforma tributaria llamada ‘Solidaridad Sostenible’ al sector productivo, este diario consultó a los principales gremios y estos concuerdan en que hasta conocer el texto completo no definirán su posición.



(Lea: El 60% del recaudo de tributaria sería por impuestos a personas)



Eso sí, resaltan como positivo el enfoque social, los beneficios a las mipymes y llaman la atención sobre el alcance de los cambios en el IVA para no afectar a productores y la demanda.



(Lea: Las claves de la nueva reforma tributaria del gobierno Duque)

Ante la presentación que hizo el Ministerio de Hacienda ante el Consejo Gremial (CGN), el presidente de esa asociación, Julián Domínguez, explicó que en la reunión del martes “fuimos informados de unas líneas generales sobre las cuales se basaría el proyecto de Ley. Aún no conocemos el detalle, lo cual es necesario para pronunciarnos temas puntuales y hacer el análisis de sus impactos”.



Además, explicó que lo que se les ha planteado es la decisión de incluir en la reforma una tarifa de renta baja para las pequeñas empresas, lo que representaría un estímulo para el emprendimiento en el país.



(Ministro de Hacienda socializo reforma tributaria con Alcaldía de Bogotá)

​

Y Domínguez agregó que en cuanto al IVA, se anuncia que la canasta familiar y sus cadenas de producción se mantienen exentas y se protege el consumo para sectores de menores ingresos.



“También se busca poner el IVA a tono con la práctica en la región de ampliarlo a ciertos bienes que no son básicos”, comentó.



Desde su perspectiva, el Gobierno Nacional está estructurando “un proyecto que busca aplicar al gasto recursos importantes lo cual es muy positivo, dado que busca beneficiar a los colombianos de menores recursos y aumentar la cobertura de la red de protección social, y eso da impulso a la economía”.



En ese sentido dijo que el Consejo Gremial seguirá en su tarea de continuar las conversaciones, procurando la reactivación del sector productivo, la conservación y generación del empleo de los colombianos.



“Consideramos muy positiva la apertura del diálogo con diversos sectores, lo cual es fundamental para avanzar en acciones que permitan mayor equilibrio tributario”, le dijo a Portafolio el presidente del CGN.



Por su parte, Jaime Alberto Cabal, quien representa desde Fenalco a los comerciantes del país, tiene posiciones críticas frente a la reforma que se avecina, aunque insiste en que hay que esperar que el Gobierno socialice el texto completo que presentará al Congreso y que, según informó ayer Minhacienda, se radicará después de Semana Santa.



Cabal señaló que, por lo que se conoce, parece una reforma ambiciosa. Según él, preocupa que buena parte de los recursos que espera recaudar sean por la ampliación del IVA y el pago de renta de más personas naturales. “En principio eso tiene un efecto que puede impactar la capacidad de consumo y la demanda”.



En el mismo sentido, afirmó que esa misma situación puede presentarse si se graban las pensiones.



Aunque muchos de los impuestos están previstos para el 2023, otros como los relacionados con el IVA podrían entrar en el 2022, cuando todavía el país esté en recuperación por la pandemia.



En ese sentido, Cabal precisó que pasar del 5% al 12% el IVA para productos de la canasta familiar puede también representar un golpe al bolsillo.



Cabe recordar en esa línea que el Gobierno tiene estipulado ampliar el mecanismo de compensación del IVA para llegar a más hogares de los que actualmente impacta. Sin embargo, Cabal alerta que se puede correr el riesgo de “caer en el asistencialismo, y que desestimule la actividad laboral y productiva”.



El directivo de Fenalco reconoció que existe inquietud en que el ánimo de gravar permanentemente el patrimonio y los dividendos, en la medida en que representa un desestímulo a la inversión. Así, insistió en que es clave que la reforma tenga en cuenta un compromiso del Estado en la reducción de los costos.



Como aspectos favorables de lo que se conoce hasta el momento de la reforma, Cabal plantea los beneficios en el pago de renta para las pymes, así como la extensión del Paef.



Precisamente, y en cuanto el estímulo a las mipymes, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas y quien también es vicepresidenta del Consejo Gremial, opinó que en la reunión hubo coincidencia con el Gobierno en la necesidad de generar mayores ingresos, tener el equilibrio fiscal y de evitar un deterioro de la calificación del país.



Particularmente, destacó la iniciativa del Gobierno de una renta diferencial para las empresas más pequeñas como algo progresivo. “Es justo para el segmento que representamos”, comentó.



A su turno, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, dijo que “para el sector de las TIC, que es uno de los que más invierte en Colombia, es muy importante garantizar la devolución del IVA en las inversiones en bienes de capital, que fue lo que permitió que creciéramos el primer trimestre del 2020; es vital para atraer inversión extranjera y local. El Gobierno no puede perder el grado de inversión ni encarecer la deuda”.



Además de dichos gremios, otros prefirieron no pronunciarse ni tomar posición de la reforma hasta que no se haga público el documento.



Ese fue el caso de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien también advirtió en su cuenta de Twitter que la reforma “deberá conciliar la prioridad de financiar al Estado para mantener salud de sus finanzas y grado de inversión”.



Por su parte, otras entidades como Camacol, la Cámara Colombiana de Infraestructura, Asobancaria y Analdex también le afirmaron a este diario que esperarán la publicación del articulado para manifestarse al respecto.



LA POSICIÓN DEL SECTOR AGRICULTURA



Una de las mayores preocupaciones del agro es que los cambios en el IVA signifiquen un costo mayor para los productores y la demanda.



Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, “si el Gobierno y el Congreso deciden llevar a todos los productos del régimen de exentos al de excluidos, deberán garantizar que los insumos usados en la producción de alimentos no tengan IVA”.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Jeffrey Fajardo, alertó sobre los riesgos que tendría para la producción de carne de cerdo y la alimentación de los colombianos la aplicación de algunos ajustes al régimen tributario.