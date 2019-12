Cámara de Representantes levanta sesión de reforma tributaria

La plenaria de la Cámara de Representantes aplazó el debate de reforma tributaria para este jueves a las 10 de la mañana. La sesión se levantó después de una confusión debido a una supuesta falta de quórum.



Ayer la jornada se extendió por más de ocho horas y obligó a declarar en sesión permanente a esta célula legislativa.



HECHOS DESTACADOS:



1:50 p.m.: Se levanta la sesión.



12:38 p.m.: Negada la proposición de aplazamiento de la sesión.



12:17 p.m.: El orden del día es aprobado por 106 votos a favor y cero en contra. Cámara de representantes seguirá sesionando.



11:40 a.m.: Cámara de Representantes vota por continuar la sesión plenaria con 90 votos a favor y 9 en contra.



11:13 a.m.: Presidente de la Cámara baja, Carlos Alberto Cuenca, trata de reabrir la sesión.



11:11 a.m.: Confusión en la Cámara de representantes.



11:09 a.m.: El representante Buenaventura León presenta recurso de apelación para una posible reapertura de la sesión.



11:08 a.m.: Anuncian que se levanta la sesión de debate de la reforma tributaria. Representante María José Pizarro, quien ejercía de presidenta en ese momento, levantó la sesión por supuesta falta de quórum y citó para mañana jueves.



10:05 a.m.: Inicia la sesión en la Cámara de Representantes.