Desde hoy, empujón final para aprobar la tributaria

El ambiente esta semana para aprobar la reforma tributaria tiene –por lo pronto– algo seguro y es que el Congreso irá a sesiones extra al menos por dos días.



Esto, teniendo en cuenta que a la iniciativa aún la falta su segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara (simultáneas) y, si es el caso, la conciliación del proyecto.

Las apuestas en los pasillos del Capitolio son dos: aprobar el texto entre hoy y mañana, y hacer la conciliación el miércoles, día en que quedaría aprobada la reforma y pasaría a sanción presidencial.



La otra es más arriesgada y sería deliberar y avalar el articulado entre hoy y mañana, pero, por ejemplo, darle vía libre primero en una corporación y luego pasar el mismo texto a la otra, de tal modo que no haya que conciliar.



Esta última está siendo estudiada por los ponentes y coordinadores, a la luz de la experiencia reciente, y es que un año atrás ese fue el trámite que se le dio a la Ley de Financiamiento, y por lo cual, hace unos meses, la Corte Constitucional la declaró inexequible.



CÁLCULOS POLÍTICOS



En cualquiera de los escenarios, la discusión tendrá varios trámites previos antes de las deliberaciones plenas. Por ejemplo, las corporaciones tendrán primero que votar los impedimentos en cada cámara, así como la ponencia de archivo, radicada por los senadores de la oposición, Iván Marulanda y Gustavo Bolívar, quienes insisten en la eliminación de la tributaria.



Esto ya se había intentado durante el primer debate, pero no salió adelante, por lo cual se daría por descontado que no saldría adelante en las plenarias y se votaría la ponencia mayoritaria.



En este punto, no obstante, las cosas podrían apretarse a última hora. Esto, si se tiene en cuenta que el Gobierno daba por descontado que Cambio Radical votaría en bancada afirmativamente, sin embargo, algunos congresistas, sobre todo de la Cámara, podrían rebelarse.



De hecho, para hoy está programada una votación interna con el fin de definir la postura final de la colectividad, que tiene en sus filas a parlamentarios disconformes con la nula participación que tienen en el Ejecutivo.



Adicionalmente, algunos se quejan de maltrato por parte de funcionarios del Gobierno, lo que les dificulta la labor que deben hacer para sus regiones. En tanto, otros manifiestan que acompañar la norma significaría un gran desgaste político para Cambio Radical y su bancada frente a la opinión pública. Si algunos de este partido votan negativamente se sumarían a los liberales, que le bajaron su apoyo a la reforma la semana pasada.



¿VOTOS ASEGURADOS?



En el Senado, el proyecto tiene asegurados 19 votos del Centro Democrático, 14 del Partido Conservador, 6 más de los movimientos cristianos Mira y Colombia Justa Libres, y uno del senador Jonatan Tamayo. Ahí van 40 de los 55 que se necesitan, y de los cuales tenía asegurados 16 de Cambio Radical hasta la semana pasada.



Es decir que si más de dos congresistas de este partido votan negativo o se ausentan, el Gobierno podría perder las mayorías absolutas, que necesita para esta iniciativa.