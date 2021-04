¿Estructural o de urgencia? Nuevo pulso por la tributaria

En medio de la expectativa por la radicación del proyecto de reforma fiscal ante el Congreso, la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de reducir el tamaño de la tributaria puso sobre la mesa la discusión sobre si el proyecto debería ser estructural o solucionar apenas los temas urgentes, en medio de una crisis provocada por el coronavirus.



Según le dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, al diario El Tiempo, contrario a lo que ha venido planteando el Gobierno en diferentes escenarios, como ampliar el número de productos gravados con IVA y hacer que más personas naturales paguen impuesto de renta, los empresarios están de acuerdo con que no se hagan cambio significativos en el IVA, a excepción de ponerle impuesto a algunos productos de lujo; ni tampoco se hagan cambios en el imporrenta.



En esa línea, lo que pone sobre la mesa la Andi es que el Gobierno acuda a tres fuentes de financiación, relacionadas principalmente con el sector empresarial. Eso sí, esas alternativas serían temporales, y las condiciones serían estudiadas por el Ejecutivo.



Según Mac Master, una de esas fuentes de financiación sería aplazar la puesta en marcha de la compensación del impuesto de industria y comercio (ICA), que se aprobó en la reforma tributaria de 2019 y aportaría al país $7 billones al año.



A eso se le sumaría que se aplacen también las reducciones de tarifas de renta para las empresas, que también se acordaron en la pasada reforma tributaria.



Con esas dos iniciativas, el país podría recaudar al menos $13 billones, sumado a lo que se logre con el recaudo del impuesto al patrimonio de 1% para personas naturales durante dos años, que aportaría $1 billón al año.



Así, según propone el dirigente gremial, se podría evitar -mientras la economía se recupera en los próximos dos años- hacer cambios drásticos en las estructura tributaria, la cual podría tener un efecto en empresas y hogares.



A la propuesta de la Andi también se unieron otras alternativas para aumentar el recaudo, como las que planteó ayer David Barguil para hacer permenante la sobretasa de renta a los bancos.



Ante la iniciativa, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, manifestó ayer que considera inconveniente la propuesta que hizo el senador de volver permanente el impuesto extra a los bancos.



“Esto porque incrementa los costos de manera permanente los costos de operación del sector, lo que finalmente se reflejaría en mayores costos al crédito y a los servicios que se le prestan al usuario. Y hay que tener en cuenta que los bancos aportan el 10% de lo que recauda la Nación en el impuesto de renta, mientras que solo participa en el 5% del PIB” dijo, y agregó que su apoyo está en que haya más familias colombianos que puedan acceder a créditos para la compra de vivienda, por ejemplo.



¿REFORMA ESTRUCTURAL?



Ahora bien, entre las propuestas que han hecho desde diferentes sectores, la de la Andi particularmente pone sobre la mesa si el país tiene espacio para soportar el aumento de impuestos en medio de una crisis económica como la actual.



En ese sentido, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que aunque “la propuesta es consistente con lo que se ha planteado en otros escenarios, como el de Anif de deshacer parte de la última reforma, de tal manera que se recupere el recaudo que se perdió”, eso significaría posponer la reforma fiscal por un par de años más.



Asimismo, López plantea que habría que revisar las cifras con las que la Andi estima el recaudo, que podría ser muy “optimista”. “Sería una reforma puente que nos llevaría a luego discutir una estructural, y que nos dejaría menos recursos para los programas de asistencia social”.



Precisamente, Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de economía de la Universidad del Rosario, apuntó que “me parece bien el propósito de presentar una reforma profunda, que le apunte a un buen recaudo y ojalá a una reforma de mejor orientación del gasto. Y en las discusiones sí es difícil llegar a unos montos como los que aspira al Gobierno, pero el punto de partida sí debe poner de presente el reto que hay para financiar el gasto tradicional y del covid”.



En otras palabras, lo que destacan los expertos es que si bien la propuesta puede ser una respuesta a la coyuntura, habría que ver el impacto que el recorte de la reforma original tenga sobre el problema fiscal de fondo que trae el país y que le podría salir “caro” a las finanzas públicas y a los programas sociales.



De hecho, la Comisión de expertos señaló que el país debe transitar hacia una reforma estructural, que revise de forma “integral su impacto económico, particularmente en lo relacionado con costos a largo plazo”.



LLEGAN MÁS PROPUESTAS



Mientras el país sigue a la expectativa de que se radique el proyecto de la reforma tributaria, que al cierre de esta edición todavía no se había dado a conocer, el Ejecutivo sigue recibiendo planteamientos de varios partidos políticos, especialmente del Centro Democrático, el partido de Gobierno.



Ayer, congresistas de ese grupo señalaron que “confiamos en que el Gobierno entiende la crisis y por lo tanto, (...) dentro de esa generalidad (del IVA) deben estar excepcionados los bienes y servicios que correspondan al sector agropecuario, pues los momentos que vivimos no permiten que de ninguna manera se vayan a incrementar los precios de los alimentos que consumimos los colombianos”, dice un comunicado.