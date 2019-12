Reforma tributaria llega a discusiones con cerca de 30 novedades

La reforma tributaria, que reemplazará a la caída Ley de Financiamiento, llega a discusiones con cerca de 30 novedades.



En este paquete de ajustes hay de todo: desde modificaciones a los impuestos de medicamentos hasta la destinación de rentas de las concesiones.



Según el director de la Dian, José Andrés Romero, “la gente está empezando a comprar todo por internet y resulta que las empresas que venden sus productos en esta plataforma no están pagando impuestos sobre la renta en Colombia, porque no tiene la residencia en el país, incluso la mercancía es movida a través de servicios de mensajería y los artículos llega a la casa del consumidor”.



Y agregó que “esta medida permite nivelar las cargas de los comerciantes colombianos, que son los que generan empleos, que pagan un local, un impuesto sobre la renta en Colombia”. De allí que el cobro se realizaría solamente a las firmas extranjeras que comercialicen productos en Colombia como Amazon o eBay, en tanto que a los ciudadanos que residan en Colombia y vendan su mercancía online no tendrían que pagarlo.



Otra novedad de la ponencia para segundo debate tiene que ver con los medicamentos. Provitaminas y vitaminas, antibióticos o productos inmunológicos modificados, entre otros, pasarían de ser excluidos del impuesto a las ventas (IVA) a exentos, lo cual llevará a que el Estado deje de percibir unos $300.000 millones.



Sin embargo, según Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, “este ingreso que dejará de recaudarse tiene un fuerte impacto social para el bolsillo de los colombianos, en uno de los temas más importantes: la salud”.



De otro lado, las personas que tienen activos en el exterior tendrán que revisar mejor sus cuentas y estados financieros desde el 2020, teniendo en cuenta que la declaración de dichos bienes será aplicable cuando el valor patrimonial de sus activos sea superior a $68,5 millones, cifra que actualmente está en unos $122,6 millones.



Asimismo, para las personas que presenten de forma extemporal las declaraciones tributarias del párrafo anterior, tendrán unas sanciones menores, ya que su monto máximo pasaría del 25% al 10%.



En impuesto predial también hay novedades. Según el ajuste a la Ley 1430 del 2010, se gravarían con este tributo las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la explotación comercial de los aeropuertos, con excepción de las pistas, hangares, plataformas y demás zonas que faciliten la operación de las aeronaves. Esto incluiría a los locales comerciales que operen dentro de las terminales así como los parqueaderos, entre otros.



En cuanto al cannabis, la reforma tributaria especificaría que el impuesto al consumo que cobra a este producto se destinará para la financiación de proyectos vinculados al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.



OTROS AJUSTES



En el bastidor de cambios están, además, la de excluir a prestadores de servicios desde el exterior de la obligatoriedad de expedir facturas electrónicas, en contraste con las empresas que operan en territorio nacional, para las cuales se anticipa el plazo para no aplicar sanciones cuando se incumple con dicho trámite, que comenzaría a regir el 31 de marzo del 2020 (antes era 30 de junio).



Los tres días sin IVA, que se incluyeron en el primer debate, tendrán un pequeño ajuste, pues se especifica que solo aplicarán para ventas presenciales y cuando los vendedores facturen electrónicamente. No obstante, se mantiene vivo tal y como se planteó durante el primer ‘round’ de la reforma.



BENEFICIOS Y PAQUETE SOCIAL, EN EL ARTICULADO



A pesar de los cambios incluidos en la ponencia para segundo debate, la reforma tributaria mantiene la columna vertebral con la que se aprobó en comisiones económicas.



Así las cosas, el articulado conserva gran parte de la Ley de Financiamiento –incluyendo diversas exenciones y beneficios tributarios–, además del ‘paquete’ social de la iniciativa.

En el primer grupo están la reducción del impuesto de renta corporativa, el descuento de IVA en adquisición de bienes de capital y del impuesto de industria y comercio (ICA), así como los ‘incentivos’ para inversiones en economía naranja y sector agropecuario hacen parte del bastidor de iniciativas que les darán un alivio a las compañías desde el 2020. Algunas voces de la academia, centros de pensamiento y el Congreso les están pidiendo a los ponentes del proyecto reconsiderar, al menos, el beneficio del ICA, ya que este le costará al país unos $7 billones anuales.



Por su parte, en el paquete social se mantienen la devolución del IVA al 20% de los hogares más pobres de Colombia, la reducción de los aportes a salud de los pensionados, la fijación de tres días sin IVA (con las salvedades expuestas) y los mayores beneficios para las empresas que generen empleo juvenil en el país.



PARTIDO LIBERAL NO LA APOYARÁ



A través de su cuenta de Twitter, el Partido Liberal anunció este miércoles que sus bancadas de Senado y Cámara decidieron votar negativamente la reforma tributaria, situación que apretaría su aprobación, pues dependerá de cuántos voten a favor en los partidos de a U y Cambio Radical.