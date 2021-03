Reforma tributaria plantea transición en la regla fiscal por dos años

Archivo particular

En medio de las discusiones alrededor de la reforma tributaria que se avecina, el Gobierno también planteó una nueva hoja de ruta para el cumplimiento y el organismo de la regla fiscal, que está suspendida hasta 2022 y para la que proponen cambios y un periodo de transición hasta 2024.



(Reforma tributaria podría mitigar el 66% del aumento de la pobreza).

De acuerdo con la presentación que se conoce que el Ejecutivo le hizo al Consejo Gremial, la idea es que entre el 2022 y el 2024 el país tenga un periodo para ajustar sus finanzas, teniendo en cuenta los gastos extra que tuvo que cubrir por la pandemia y una reducción en el recaudo.



Cabe recordar que la regla fiscal entró en vigencia en el 2012 y su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de unas metas. Por cuenta de la crisis generada por la llegada del coronavirus al país, los objetivos que fijó ese organismo se suspendieron hasta el 2022, por lo que plantean que desde ese año se empiecen a ajustar mejor las cuentas en un lapso de ‘transición’.



(Las claves de la nueva reforma tributaria del gobierno Duque).



Precisamente, al cierre de 2020, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC), según el Minhacienda, fue de 61,4% del PIB y, a enero de este año, iba en 61,5%. Asimismo, el déficit que estimó esa cartera en su plan financiero para este año es de 8,6% del PIB, incluso mayor que el de 2020, que fue de 7,8%.



Incluso, ese déficit es más alto que el planteado por el Minhacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, publicado a mediados del año pasado, en el que dice que “en el 2021 iniciará la senda de reducción de la deuda (-5,1pps del PIB frente a 2020), en respuesta a las favorables perspectivas de las variables macroeconómicas que determinan su dinámica (principalmente el PIB y la tasa de cambio), y a las menores presiones al alza generadas por un déficit primario inferior del Gobierno”.



LOS CAMBIOS



Ante ese panorama, la cartera de Hacienda señala que “la regla fiscal propuesta reduce el ajuste fiscal requerido en 1,5 puntos porcentuales del PIB”, e incluso plantea que hacer dicho cambio podría traer un incremento en la inversión de $257 billones entre 2022 y 2031.



Las cuentas que hace el Minhacienda es que en el mediano plazo, hasta 2031, se logre una deuda del GNC de 49,8% del PIB, distinta a la actual que plantea llegar a 35,7% en ese mismo año.



En cuanto a los cambios que se vienen para la regla fiscal en el país, Ramón Javier Mesa, profesor de economía de la U. de Antioquia y también miembro del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, dice que ese ha sido uno de los temas de discusión en ese organismo.



“El tema se tocó y está pendiente una discusión de fondo. Sin duda, esta pandemia ha generado un cambio estructural en las finanzas públicas que obliga a repensar los indicadores que sirven como referencia de las metas fiscales. En un escenario de incertidumbre por la velocidad de recuperación de la economía, no será fácil retornar el camino de reducción sostenida del déficit fiscal. Esto implica un complejo panorama a mediano plazo de la sostenibilidad fiscal por los compromisos que se derivan de un mayor gasto para atender los efectos generados por la pandemia”.



Para Mesa, en línea con el nuevo panorama económico el país, necesita también hacer unos ajustes de ese organismo. “Es un asunto que seguramente se va a discutir en próximas reuniones, sin embargo, va exigir una nueva direccionalidad, fortalecimiento de las funciones, y de seguro herramientas técnicas en torno al seguimiento de las nuevas metas en el caso de que se dejen a un lado los objetivos de balance fiscal que hoy se utilizan por indicadores de endeudamiento”.



De hecho, el mismo Gobierno reconoce que hay dificultades de ese organismo en tanto a que depende de variables que son propensas a errores de estimación, “lo cual sesga las metas fiscales”, y añade que “la regla solo tiene metas sobre el balance fiscal y no sobre el endeudamiento”. Eso tiene, como consecuencia, que esa herramienta no asegure del todo la sostenibilidad de las finanzas públicas.



Para José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, también será clave que se revisen temas como el de la secretaría técnica de ese organismo. “Es deseable que el comité consultivo tenga un refuerzo, tenga más herramientas y recursos. Asimismo, la secretaría técnica ha estado en cabeza del Minhacienda, y pese a que tiene una institucionalidad muy robusta, eso generaba un conflicto de interés, por lo que es bueno que tenga la propia”.



Por otro lado, López también resalta que es positivo el planteamiento del Gobierno para llevar al nivel de deuda a algo menos del 50% del PIB en los próximos 10 años. “Esta es la oportunidad para hacer más sencilla la regla fiscal, más transparente, y que tenga esta combinación de déficit primario de deuda y eso ancle un poco la sostenibilidad”.



Con la iniciativa, el Gobierno busca también darle buenas señales a las calificadoras de riesgo, que también han planteado que se le dé un compás de espera a la regla y se modifique a partir de las nuevas cuentas económicas.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte