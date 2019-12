Reforma tributaria vuelve a debates la próxima semana

Archivo particular

La posibilidad de decretar sesiones extras en el Congreso tiene tranquilo al Gobierno para que la reforma tributaria sea aprobada máximo la próxima semana.



El Ejecutivo optó por no dar debates del proyecto esta semana y dejarlos para la próxima, a pesar de que el próximo lunes termina el periodo ordinario, pero esto respondería a cálculos políticos.



No obstante, el anuncio del Partido Liberal de votar ‘no’ a la reforma no parece trastocar, en principio, las cuentas del Gobierno, por lo menos en el Senado.



El anuncio aleja al proyecto de tener unas mayorías holgadas en su aprobación en el Congreso, el Gobierno parece tener los votos suficientes para aprobar este proyecto de ley. En Senado, el respaldo de Cambio Radical le dio, en el papel, los votos mínimos para ser aprobada. En esta corporación, la iniciativa tiene asegurados 19 votos del Centro Democrático, el partido de Duque, 14 del Partido Conservador y seis entre los movimientos cristianos Mira y Colombia Justa Libres.



A este bloque de 39 apoyos habría que sumar al senador por Mais Jonatan Tamayo, conocido como ‘Manguito’, quien está del lado del uribismo. Ahí irían 40 votos, a los que se adicionarían 16 de Cambio Radical, para llegar a la cifra de 56.



De acuerdo con el reglamento del Congreso, para que este proyecto sea aprobado en el Senado debe alcanzar 55 votos, que es la mayoría absoluta, es decir, la mayor parte de los integrantes de la plenaria.



Según estableció El Tiempo, en sectores del Gobierno cuentan con un bloque de al menos siete senadores de ‘La U’ que también acompañarían la iniciativa, lo que, de cumplirse, le daría 63 votos en esta corporación. Estaría salvada.



En la Cámara las cuentas están más apretadas. Allí, los votos del Centro Democrático, los conservadores y los partidos cristianos (Mira y Colombia Justa Libres) llegarían a 57 y con el refuerzo de Cambio Radical alcanzarían los 87 apoyos, uno más de la cifra mínima para la aprobación de esta iniciativa.



Si algún representante de estas bancadas se ausenta de la votación en Cámara, estas mayorías comenzarían a descomponerse y el Gobierno tendría que buscar apoyo en ‘La U’.



IMPUESTO A INMUEBLES, SIN PISO JURÍDICO



La Corte Constitucional dejó esta semana sin piso jurídico otro artículo de la Ley de Financiamiento, aprobada el año pasado en el Congreso.



Se trata del impuesto al consumo de 2% que se les había fijado a la venta de inmuebles de más de $918 millones, que, de paso, tampoco había sido incluido en la reforma tributaria que se tramita actualmente como reemplazo a la ley tumbada.



Según el alto tribunal, “al establecer el impuesto al consumo de bienes inmuebles el legislador definió como hecho generador la enajenación de bienes inmuebles ‘a cualquier título’, pero no definió la base gravable del tributo para hipótesis de enajenación distintas a la compraventa”.



Y agregó que “el impuesto vulneraba los principios de equidad tributaria en sus dimensiones horizontal y vertical, y desconocía la capacidad contributiva de las personas. Finalmente, la Corte también consideró que el legislador vulneró el principio de equidad tributaria, y la capacidad económica de los contribuyentes al establecer que el impuesto debía pagarse antes de que se perfeccionara el negocio jurídico”.