Así será la recta final para la reforma tributaria del gobierno Petro

La reforma tributaria de Gustavo Petro llega a la recta final, pues para esta semana se espera la radicación de la ponencia para su debate en las plenarias de Cámara y Senado, que según confirmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se daría entre el miércoles y el jueves.



Desde que se radicó el proyecto original el pasado 8 de agosto, el articulado ha visto múltiples modificaciones, y para esta última etapa ya hay una serie de cambios que ya fueron confirmados desde el gobierno y los coordinadores y ponentes. Antes de llegar a las comisiones terceras ya el proyecto traía consigo ajustes en temas como el impuesto al patrimonio, los dividendos, y también en relación con la sobretasa a exportaciones de petróleo y carbón.



Ahora, para plenarias, hay tres grandes puntos que fueron anunciados en los últimos días y se relacionan con zonas francas, pensiones y el sector de hidrocarburos y minero.

A finales de la semana pasada el titular de la cartera de Hacienda aseguró que la ponencia “ya está virtualmente aprobada por parte de los ponentes para segundo debate, y solo quedan unos artículos nuevos que se van a discutir el lunes y con base en eso ya se presentará la ponencia para las plenarias de Senado y Cámara”.



Ocampo aseguro que se estima ahora que el recaudo se ubique en torno a $20 billones, aunque la meta del Gobierno con la reforma, que originalmente era de $25 billones, ya había visto un recorte que lo llevó a $21,5 billones para primer debate. Esto implica que el Gobierno ya habría renunciado a unos $5 billones.



Los mineroenergéticos



Uno de los puntos más turbulentos que ha tenido esta reforma tributaria son los impuestos al sector mineroenergético. Originalmente se planteó un impuesto de 10% a las exportaciones de petróleo y carbón (y también oro), aunque luego se eliminó. Pero tras las críticas el gobierno anunció una sobretasa en renta para el sector de 10% en 2023, 7,5% en 2024 y 5% en 2025, la cual se aprobó en primer debate.



Pero para la ponencia en plenarias se espera otra fórmula; un mecanismo que establece sobre tasas dependiendo del precio internacional, y que en vez de contar con tasas fijas capte los beneficios por los altos precios internacionales, pero cuando estos precios se normalicen no se maneje esa sobretasa.



“Si el precio internacional está por encima del promedio histórico de los últimos 20 años habrá un impuesto. Si es más del 30% estamos pensando en 5% del gravamen adicional, si es por encima de 60% será del 10%. Cuando los precios internacionales bajen va a desaparecer esa sobre tasa”, aseguró el ministro.



En lo relacionado con la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, otro de los puntos álgidos relacionados con el sector, desde Hacienda se reiteró que quedó confirmado este punto.





Fredy Mora, socio de impuestos de EY, destacó que “los proyectos que involucran la actividad extractiva en Colombia, y también los que utilizan la figura de las zonas francas son de largo plazo, y en esto va a ser muy importante esperar a tener un texto de ley que permita conocer en detalle como será la aplicación de los cambios propuestos”.



Según el experto, no se puede dejar de lado que se está hablando de un aumento en la tributación de los contribuyentes y en especial de sus proyectos extractivos, y se debe medir no solo su impacto en 2023 sino en los años de vida de útil del proyecto.



Para Theodore Kahn, analista senior de Control Risks , estas son modificaciones que en general “atenúan el impacto de la reforma sobre el sector empresarial, sobre todo los cambios para las industrias extractivas en donde el gas natural ya no tendría la sobretasa de 10%”.



Las zonas francas



Estas figuras se han visto sujetas a cambios, pues mientras que en primer debate se aprobó que continúen con una tarifa de renta de 20%, pero con un plan de internacionalización paulatino en el cual se establecen topes de venta para el mercado interno que no podrían superar el 40% en 2024, el 30% en 2025 y el 20% para 2026, el gobierno anunció que ahora se planteará una fórmula de tributación mixta: las firmas que se dediquen a exportar mantendrán esa tasa de 20% y las que vendan al mercado interno manejaran la tarifa general de 35%.



“Esta determinación nos llevaría a pensar que la renta líquida que está relacionada con las actividades de exportación estaría gravada al 20% mientras que la renta líquida relacionada con actividades diferentes a la exportación estaría gravada al 35%. Este cambio impondrá retos a los contribuyentes para establecer las actividades relacionadas con la exportación, y las no relacionadas con la misma, y también como los costos y gastos incurridos por las compañías se tendrán que proporcionar dentro de las dos actividades”, aseguró Mora.



Las pensiones



Otra de las modificaciones que más sonaron la semana pasada fue el anuncio que eliminar el punto que planteaba la reforma de someter a tributación a los pagos por pensiones que superen aproximadamente los $10 millones al mes.



Kahn aseguró que “las modificaciones en estos últimos días muestran nuevamente la influencia de los partidos tradicionales y centristas, cuyo apoyo el gobierno necesita al final del día para aprobar reformas, además de la disposición del gobierno (y sobre todo el ministro Ocampo) de negociar ciertos temas con los gremios”.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO