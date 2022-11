Cambios en la tributaria siguen sin convencer a industria del plástico

El proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno Nacional incluye un nuevo impuesto a los envases, embalajes y empaques plásticos de un solo uso equivalente a 1.9 pesos por gramo de plástico utilizado.

(Qué cambios tiene la reforma tributaria para el segundo debate).



De acuerdo con Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, el gremio que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas del plástico, “la tarifa equivale aproximadamente a un impuesto del 20%-25% sobre el producto plástico, lo que, a su vez, representará un incremento en el precio del alimento, bebida o producto de aseo o limpieza que viene empacado o envasado, que puede llegar a ser de entre 1% y 6%. Hay que tener en cuenta que, para la mayoría de los casos, no existen sustitutos al plástico y, si los hay, estos tienen precios 2, 3 y hasta 20 veces mayores”.

Según el gremio, en la discusión del proyecto de ley se excluyeron algunos productos de la canasta básica familiar. Sin embargo, seguirán gravados, a través del impuesto al empaque plástico, productos como avena molida, arroz integral, fécula de maíz, cebada, cuchuco de trigo y de maíz, camarones, tostadas, pan integral, leches saborizadas, polvos modificadores de leche, tortas, ponqués, kumis, condimentos, jabón líquido para manos, entre otros.

(Productos ultraprocesados que llegan a segundo debate de la tributaria).



Adicionalmente, de acuerdo con Acoplástico, el impuesto se cobrará a productos como sacos y demás empaques agrícolas utilizados para transportar productos como papa, cebolla, tomates, naranjas, zanahorias, entre muchos más, lo cual encarecerá la cadena logística y, en consecuencia, el precio final de estos bienes de consumo básico.

Otro producto que queda gravado con este impuesto es el embalaje de plástico, conocido como película stretch, que se utiliza para proteger todo tipo de mercancías, tanto para los mercados nacionales como de exportación. Este es un producto utilizado ampliamente por grandes superficies, tiendas de descuento, empresas de alimentos, de productos de aseo, electrodomésticos, productos farmacéuticos, entre muchos más.

Asimismo, Acoplásticos afirma que no existe claridad sobre el sujeto pasivo y el hecho generador del impuesto. El gremio resalta que si se llegara a interpretar que el sujeto pasivo es la empresa que fabrica el empaque, envase o embalaje de plástico de un solo uso, y no quien utiliza dicho empaque, envase o embalaje, se generaría una situación inequitativa para los productos fabricados en Colombia, puesto que no sería posible gravar al fabricante del empaque, envase o embalaje, si el producto de consumo final es, por ejemplo, un alimento o una bebida o un producto de limpieza importado.

El texto del proyecto indica que no se causará el impuesto a los envases, embalajes y empaques de plástico de un solo uso que presenten la certificación de economía circular.

Sobre esta materia, Daniel Mitchell agregó que, “Colombia ya cuenta con la Ley 2232 de 2022 que regula los denominados plásticos de un solo uso y con la Resolución 1407 de 2018 que obliga a las empresas productoras a cumplir unas metas de reciclaje de empaques y envases, incluyendo los de plástico. Es fundamental que la reforma, en general, y este certificado, en particular, sean claros en este sentido y queden alineados con las disposiciones y metas ya establecidas en la regulación colombiana existente para los plásticos”.

(Sector minero energético advierte que tributaria le quitará viabilidad).



A través de un comunicado, Acoplásticos reiteró su compromiso con acelerar la transición hacia una industria sostenible, basada en el consumo responsable y en la economía circular. Colombia actualmente recicla más de 300.000 toneladas de plásticos, con altas tasas de crecimiento. Según una encuesta que realizó el gremio, el reciclaje de plásticos posconsumo en Colombia creció, en 2021, 19% en toneladas y 145% en ventas, con un incremento en las inversiones totales en los últimos dos años de 120%.

La agremiación invita al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a revisar la pertinencia de la propuesta del impuesto a los empaques, embalajes y envases plásticos, especialmente por el impacto que representaría en los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y aseo, y, en todo caso, a incorporar, en el texto de la ley, alternativas sostenibles en el uso de materiales y en el cumplimiento de resultados de economía circular sobre los cuales no se genere el impuesto, y que estos sean coherentes con la regulación vigente.

PORTAFOLIO